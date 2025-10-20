½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Î3Ê¬¤Ç»Å¹þ¤ß¡£¤¢¤È¤Ï¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¤Î¡Ö´Å¿É¥Á¥¥ó¡×
»Ò¤É¤â¤âÌîºÚ¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£Æé¤Çºî¤ë¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¡Ö½Å¤Í¼Ñ¥¬¥Ñ¥ª¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥ì¥·¥ÔÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¤È¡¢Æü¡¹¤Î¸¥Î©¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬Àä»¿¡ª
2»ù¤ÎÊì¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¤ß¤Ú¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º¤ÎÄ´ÍýË¡¤ò¼´¤Ë¸¥Î©¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡È¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¥ì¥·¥Ô¡É¡£ÌîºÚ¤äÆù¤ò½çÈÖÄÌ¤ê¤Ë½Å¤Í¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¡¢Ä«¤Û¤ó¤Î¿ôÊ¬¤Ç»Å¹þ¤ß¤·¡¢Ìë¤Ï¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤À¤±¡Ä¤Ê¤É¡¢¥é¥¯¤Ëºî¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¥á¥¤¥ó¤Î´°À®¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ë¥µ¥¯¥Ã¤Èºî¤ì¤ëÉûºÚ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â¼«Á³¤È¤æ¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¯¤ª¤«¤º¤¬¼çÌò¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡£½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Ë²¼½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢µ¢Âð¸å¤Ï¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÉûºÚ¤ä½ÁÊª¤â´°À®¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤ß¤ÚÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ç°¦¤µ¤ì¤´¤Ï¤ó ¡Ö¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¡×¤µ¤¨·è¤á¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÂ¨´°À®¡ª¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ê±©Àè¤ä¼ê±©¸µ¡¢·Ü¤â¤âÆù¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡ª
¹á¤Ð¤·¤¤¾Ç¤²ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Î¹ç¿Þ
¡Ö´Å¿É¥Á¥¥ó¡×
¡ÚÄ´Íý»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§´Å¿É¥Á¥¥ó¸¥Î©15Ê¬¡Û
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¼ê±©Ãæ¡Ê¥Ï¡¼¥Õ¡Ë ¡Ä 22ËÜ¤¯¤é¤¤
¤ß¤ê¤ó¡¢¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä ³ÆÂç¤µ¤¸2
º½Åü ¡Ä ¾®¤µ¤¸1
ºî¤êÊý
1.¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤Ä¤ÊÝÂ¸ÂÞ¤Ê¤É¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤ÆÙæ¤ß¹þ¤à¡£¶õµ¤¤òÈ´¤¤¤Æ¸ý¤òÊÄ¤¸¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÄÒ¤±¤ë¡Ê2»þ´Ö°Ê¾å¿ä¾©¡Ë¡£
2.¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤òÉß¤¤¤¿Å·ÈÄ¤Ë1¤òÈéÌÜ¤ò¾å¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤Ù¡¢»Ä¤Ã¤¿½Á¤ò¤«¤±¤ë¡£¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç12¡Á13Ê¬¡¢Á´ÂÎ¤¬¹á¤Ð¤·¤¤¾Æ¤¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
¢£±öº«ÉÛ¤Î±öµ¤¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È
¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¥Ê¥µ¥é¥À¡×
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë
¥¥ã¥Ù¥Ä ¡Ä 1/4¸Ä
¤«¤¤¤ï¤ìÂçº¬ ¡Ä 1/2¥Ñ¥Ã¥¯
¥Ä¥Ê¥ª¥¤¥ë´Ì ¡Ä ¾®1´Ì
£Á¥Þ¥è¥Í¡¼¥º ¡Ä Âç¤µ¤¸2
¡¡¤À¤·¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä ¾®¤µ¤¸1
¡¡¤¹¤êÇò¤´¤Þ ¡Ä Å¬ÎÌ
±öº«ÉÛ ¡Ä ¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
ºî¤êÊý
1.¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÁÆ¤á¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
2.¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¿åµ¤¤ò¤è¤¯¤·¤Ü¤Ã¤Æ¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢È¾Ê¬¤ÎÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤«¤¤¤ï¤ì¡¢¥Ä¥Ê¡Ê¥ª¥¤¥ë¤´¤È¡Ë¡¢£Á¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢±öº«ÉÛ¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¢£¤¿¤Ã¤×¤ê¾®¾¾ºÚ¤¬¼çÌò¡ª
¡Ö±ÉÍÜ¤ß¤½½Á¡×
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë
¾®¾¾ºÚ ¡Ä 1³ô
ÌýÍÈ¤² ¡Ä 1/2Ëç
¤¨¤Î¤¤À¤± ¡Ä ½ÂÞ
£Á¿å ¡Ä 600ml
¡¡¤À¤· ¡Ä 1¥Ñ¥Ã¥¯
¤ß¤½ ¡Ä Âç¤µ¤¸1
ºî¤êÊý
1.¾®¾¾ºÚ¤Ï4ÑÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£ÌýÍÈ¤²¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é1cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£¤¨¤Î¤¤ÏÈ¾Ê¬¤ÎÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
2.Æé¤Ë£Á¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢5Ê¬¼Ñ¤Æ¤À¤·¤¬½Ð¤¿¤é1¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¾®¾¾ºÚ¤Ï·Ô¢ªÍÕ¤Î½ç¤Ë»þ´Öº¹¤ÇÆþ¤ì¤ë¤È¡ý¡£
3.Á´ÂÎ¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¤ß¤½¤òÍÏ¤Æþ¤ì¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤¢¤ì¤ÐÀÄ¤Í¤®¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î²ÃÇ®»þ´Ö¤Ï1200W¤Î¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¥á¡¼¥«¡¼¤äµ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ²Ã¸º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Í½Ç®¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î²ÃÇ®»þ´Ö¤Ï¡¢600W¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ì¥·¥Ô¤ÎÊ¬ÎÌ¤Ï¡¢Âç¿Í2¿Í¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â2¿Í¤Ç¿©¤Ù¤ëÍÑ¤Ë¡¢Âç¿Í2¡Á3¿ÍÊ¬¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãø¡á¤ß¤Ú¡¿¡Ø¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ç°¦¤µ¤ì¤´¤Ï¤ó ¡Ö¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¡×¤µ¤¨·è¤á¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÂ¨´°À®¡ª¡Ù