スタジオジブリ高畑勲アニメ映画「平成狸合戦ぽんぽこ」にジャックされた多摩モノレールが走ってるぞ！

しかも12月21日までの2か月限定ラップだっていうし……。

な、なぜ多摩モノに平成狸合戦ぽんぽこ？

この鉄道とアニメの共通点は、東京多摩エリア。

映画「平成狸合戦ぽんぽこ」の舞台は多摩丘陵、多摩モノレールは立川を中心に北は上北台（東京都東大和市）、南は高幡不動（日野市）・多摩センター（多摩市）など多摩エリアを結ぶモノレールってことで、コラボ。

平成狸合戦ぽんぽこたちにジャック（ラップ）された編成は、多摩都市モノレール1000系電車4両固定編成16本のなかの、ラッピング専用編成的な第02編成ホワイトver。

で、このコラボでなにを伝えたいかというと↓↓↓

多摩エリア３０市町村の魅力を乗って体感♪

みて、これが車内。平成狸合戦ぽんぽこラッピング多摩モノレールは、多摩エリア３０市町村の魅力を体感できるつくりに。

西は奥多摩町・檜原村から、東は三鷹市・狛江市まで、30市町村の美しい景色が車内で紹介されてる！

いやほんと、この30市町村ポスターがマジで美しくて、「あっ、行ってみたい！」って思ってしまう。エモいｗ

運行初日には車両基地に小池百合子東京都知事も“降臨”

みてみて♪ 平成狸合戦ぽんぽこラッピング多摩モノレール運行初日には、車両基地＠多摩モノレール本社内に小池百合子東京都知事も“降臨”。

「しゅっぱーつ、しんこーっ！」

そのあとのクラクションもいい音♪♪♪

小池都知事も手を振って、「多摩30市町村の魅力をみんなに伝えてねーっ いってらっしゃーい！」ってな感じ。

で、この平成狸合戦ぽんぽこラッピング多摩モノレールの運行期間中（〜12/21）、コラボを記念一日乗車券やスタンプラリー、駅イラスト展示とかいろいろやるから、公式サイトをチェックして、乗ってみて↓↓↓ 運行情報も出てるよ！

急勾配と絶景 東京30市町村を行く旅がブースト

多摩丘陵を南北に結ぶ多摩モノレールは、起伏のある土地を急勾配で越える区間が南側にあったりして、車窓も走りもダイナミックｗ

立川の南では、多摩川を越えるあたりから秩父連山や富士山がみえたり、中央道を上から越えるときの車窓もすてき♪

多摩動物園駅の前後はもう、東京とは思えないほどの山間の道。急勾配を軽快に走って、きれいな景色が高速で流れていく……。

秋の紅葉の時季はマジおすすめ♪

いっぽう、北に目を向けると、上北台から先の延伸計画も走り出してる。箱根ケ崎までレールがのびると、また東京30市町村を行く旅が、めちゃ楽しくなりそう♪♪♪

出発式 出席者（敬称略）

小池百合子 東京都知事

加藤育男 福生市長（東京都市長会会長）

師岡伸公 奥多摩町長（東京都町村会会長）

西岡純一 スタジオジブリ執行役員

奥山宏二 多摩都市モノレール代表取締役社長

中村倫治 東京都副知事

古屋留美 東京都生活文化局長

三宮隆 東京都都市整備局理事

