

桐谷広人氏のSNS上での何気ない書き込みが、世間で驚きをもって受け止められた（撮影：梅谷秀司）

日本テレビの人気番組『月曜から夜ふかし』に長年出演してきたプロ棋士・投資家の桐谷広人氏が、同番組のスタッフから「ほかの番組への出演を禁じられていた」とSNS上で明かしたことが波紋を呼んでいる。

桐谷氏は、自転車で街を走り回る独特の生活スタイルや、株主優待を駆使した節約術で注目され、同番組の名物キャラクターの1人だった。

事の発端は、Xでの何気ないやり取りだった。「桐谷さんを発掘したテレビマンはすごい」というほかの人の投稿を受けて、桐谷氏は次のように書き込んだ。

さりげなく書かれた「出演禁止」に世間が反応

「私を発掘したのはカンニング竹山さん。台本を無視して喋ったら“こんな面白い素人は初めてだ”と言ってくださり、『笑っていいとも』などに出してくださいました。夜ふかしに出て、他のバラエティは出演禁止になりました（いろいろ出ると視聴率が落ちるとのことで）。」

桐谷氏の本意は、自分を発掘して世に送り出したのが竹山氏であるという事実を伝えることにあったのだろう。しかし世間が注目したのは、むしろ後半の「出演禁止」の部分だった。

「あれほど番組に貢献してきた人が、活動を制限されていたのか」「いまだにそんな慣行が残っているのか」と、驚きや批判の声が相次いだ。

桐谷氏の投稿によると、カンニング竹山のおかげでいくつかの番組に出演したのだが、『月曜から夜ふかし』に出るようになってから、それ以外の番組には出られなくなったということになる。

投稿の文面だけでは、番組側と桐谷氏との間にどんな取り決めがあったのかは明確ではない。ただ、一般的に言えば、こうした「ほかの番組への出演の制限」が正式な契約書に盛り込まれている可能性は低い。

なぜなら、それは倫理的にはグレーな業界内の慣習のようなものであるため、それをテレビ局側が契約書の形で明文化することにはリスクがあるからだ。あくまでも番組側からの「お願い」という形でそのような要望が出されていて、桐谷氏もそれに従ったのだと考えられる。

この事実をSNS上であっけらかんとした形で書き込んでいることからも、本人はそのことをさほど問題視していないことがわかる。

ただ、"告発”をするつもりはなかったのだとしても、芸能事務所に所属していない桐谷氏のような人間にまでテレビ局が「業界の慣習」を押し付けていたのだとすれば、それが一般人の目には異様に映ったということだ。

特に、近年では中居正広氏の問題を発端とするフジテレビの一連の騒動などもあり、テレビ局に対する世間の目は一段と厳しいものになっている。その中で桐谷氏の書き込みにはひときわ注目が集まることになった。

リュウジ氏も他局の番組に出られなかった!？

この構図は、料理研究家のリュウジ氏のケースとも重なる。リュウジ氏はYouTubeチャンネル『街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜』に出演した際に、日本テレビとの確執について語った。

日本テレビの『ヒルナンデス!』に隔週レギュラーとして何度も出演していたのだが、自分が出ていない曜日にも他局の番組に出ることを禁じられていた。

それに納得がいかなかったリュウジ氏が一度だけ『ノンストップ!』（フジテレビ系）に出演したところ、それ以来、『ヒルナンデス!』からは声がかからなくなった。

その撮影では5時間拘束されてギャラが2万円だったということも明かしていた。この件に関しても、不当な囲い込みをして出演者を酷使している疑惑が持ち上がり、日本テレビに対して批判の声があがった。

もちろん、局側にも言い分はあるだろう。番組で育てたキャラクターがほかの番組に登場することで「番組の世界観が壊れる」「イメージが崩れる」といった懸念は理解できなくもない。

『月曜から夜ふかし』の場合、桐谷さんの「面白い一般人」というキャラクターは番組演出によって作り上げられた部分もあり、局側としては「うちの番組の財産」という感覚があったのかもしれない。

だが、その発想は「人間をコンテンツ化して、駒のように扱う」という旧来のテレビ的思考そのものであり、今の時代には馴染まない部分がある。出演者が番組に貢献してきた功績を尊重するなら、むしろ桐谷氏の自由な活動を応援すべきだろう。

囲い込みのために追加のギャラを払う手法も

もちろん、囲い込みをするために追加のギャランティーを支払うという手もある。これに関してもギャランティーの具体的な金額がわからないのでたしかなことは言えないのだが、一般論として、芸能事務所に所属していない桐谷氏のような人が、テレビに出演する際に一流芸能人のような高額の報酬を受け取っている可能性は低い。桐谷氏がほかの番組に出る可能性を潰すことに金銭的な補償がなされていないのであれば、それは不当な扱いだと言わざるをえない。

今の時代の視聴者は、閉じられた業界的ルールや不透明な力関係により敏感になっている。出演者を縛ることよりも、共に成長していく姿勢を見せることで視聴者の共感を得ることができる。テレビ局がこのような旧態依然とした囲い込み的姿勢を続けていれば、ますますテレビ離れは加速していくことになるだろう。

（ラリー遠田 ： 作家･ライター､お笑い評論家）