Snow Man・向井康二とWEST.・茺田崇裕が表紙に登場した『GOLF BROS.vol.2』が10月22日（水）に東京ニュース通信社より発売される。

2025年春に誕生したゴルフ雑誌『GOLF BROS.』vol.2の表紙と巻頭グラビアには、ゴルフをテーマにしたYouTubeチャンネル、「ハマちゃんとコージのお上手です」より、茺田崇裕（WEST.）と向井康二（Snow Man）が登場。ゴルフをする2人に密着した美麗グラビアに加え、2人のマイクラブ＆セッティング＋これまでのゴルフの歩みをまとめた“ゴルフ履歴書”を紹介している。巻末には、「ハマちゃんとコージのお上手です」の完全保存版企画を展開。ゲストにプロゴルファーの石川遼や佐伯三貴などが登場し、2人にとって忘れられない“神回”の数々を振り返った。

第1特集は、「ヒント満載『ゴルフ番組、舞台裏超密着』」。「孝太郎の爽快ゴルフバトル！」（小泉孝太郎）、「鈴木福ゴルフはじめました」（鈴木福）、「武井壮のゴルフバッグ担いでください」（武井壮）、「鈴蘭ゴルフチャンネル」「藤森慎吾のどっちのレッスン」（山内鈴蘭）などのゴルフ番組に注目。各番組の収録現場でラウンドを共にし、ゴルフと向き合う様子を完全リポートした。収録の裏側に込められた各出演者のゴルフ愛を掲載。番組に込めた思いやゴルフとの付き合いを掘り下げたインタビューも。

「人気ゴルフ番組出演者、ゴルフ愛を語る！」と題した第2特集では、「アップグレードゴルフ」（内藤雄士）、「松坂大輔・里崎智也ONOFFゴルフバトル」（松坂大輔、里崎智也）、「タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！」（タカアンドトシ、大西ライオン）、「真弓＆勝成のExpert GOLF」（真弓明信、高橋勝成）、「牧野裕のEnjoy Golf」（牧野裕）、「LABO TV！ LOOK／GO」（ジャック高橋）、「真・ゴルフの王様！」（じんのすけ）、そして「ゴルフ☆パラダイス SEASON2」（夏凪志歩）ほか、全国各地で放送中のゴルフ番組から、タレントに元プロ野球選手、プロゴルファーまで計15人が登場。それぞれのスタイルでゴルフをエンジョイする面々が番組愛、そしてゴルフ愛を語った。

その他特集は「上達必須！潜入！クラブ・フィッティング」と題し、ゴルフ業界で初めてクラブのフィッティングに取り組んだブランドPINGの全面協力のもと、その技術を徹底解剖。巻末特集では、「伝えなきゃ！ゴルフってほんと最高！『セント・フォース ゴルフクラブ座談会＆パター大会』後藤楽々、山本里菜、武藤彩芽、田粼さくら登場」企画グラビアなどが展開されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）