２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５０円６５銭前後と前週末午後５時時点に比べ９０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７５円８６銭前後と同５０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５０円９０銭前後で推移していたが、午前１０時２０分過ぎには１５１円２０銭までドル高・円安が進行した。２１日に実施される首相指名選挙で自民党総裁の高市早苗氏が新首相に選出されることが、ほぼ確実な情勢となるなか、財政拡張的な経済政策が意識され円安が進行した。ただ、新政権で高市氏が志向する政策の全てを実現することは難しいともみられており、午後に入ってからは１５０円台半ばへドル安・円高方向に振れた。また、この日は日銀の高田審議委員が講演を行い「利上げに向け機が熟した」と発言したとも伝わった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６７３ドル前後と同０．００４０ドル弱のユーロ安・ドル高で推移している。







出所：MINKABU PRESS