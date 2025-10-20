敏感肌・乾燥肌の救世主！【チューンメーカーズ】の顔用保湿クリームがAmazonに登場中！
原液のチカラでふっくら肌へ！【チューンメーカーズ】の顔用保湿クリームがAmazonに登場中！
チューンメーカーズの顔用保湿クリームは、「原液保湿クリーム」と呼ばれ、乾燥が止まらない肌のために開発された高機能クリームである。
このクリームの最大の特徴は、5種類の「原液」を独自の”うるおい比率”で調合している点である。これにより、潤いを角質層までスッと浸透させて肌を満たし、ゴワついた肌もふっくらと柔らかい肌へと導く。配合されている原液には、セラミド、アルガンオイル、ヒアルロン酸などが含まれており、特に乾燥肌や敏感肌の人におすすめである。
潤いを閉じ込めるオイル原液(アルガンオイル、スクワラン)が潤いヴェールを作り出し、乾燥や外部の刺激から肌をしっかりと守る。そのため、お風呂上がりに顔を拭いた瞬間から乾燥やつっぱりを感じる人や、日中、目元・口元がピキッとしたり、夕方にカサカサと粉吹き肌になったりする人に適している。
テクスチャーはこっくりとして濃厚なリッチな使用感だが、肌になじませるとベタつかないのが特長である。
原液の力で、あなたの肌を根本から変える。チューンメーカーズの原液保湿クリームで、一日中乾かない、ふっくらとした潤い肌を実現しよう。
