「３ポイント以上の価値がある」マンU が“鬼門”アンフィールドでリバプールを撃破。MOMの32歳DFも歓喜「今日は忘れられない思い出になる」
現地10月19日、プレミアリーグ第８節でマンチェスター・ユナイテッドとリバプールが、後者の本拠地アンフィールドで対戦した。
先取点を奪ったのはユナイテッド。開始２分、アマド・ディアロのスルーパスに反応したブライアン・エンベウモが豪快なシュートを突き刺す。前半はアウェーチームの１点リードで終える。
迎えた後半、怒涛の攻撃を仕掛け続けたリバプールは78分、途中出場のフェデリコ・キエーザの素早いクロスにコディ・ガクポが合わせてネットを揺らし、試合を振り出しに戻す。
その５分後、ユナイテッドが勝ち越す。CKの流れからブルーノ・フェルナンデスがペナルティエリア内にロングボールを放り込むと、これをハリー・マグワイアが力強いヘディングで押し込む。これが決勝点となり、ユナイテッドが２−１で接戦を制した。
ユナイテッドがアンフィールドで白星を掴み取ったのは、実に10年ぶり。決勝ゴールを挙げてマン・オブ・ザ・マッチに輝いた32歳DFは試合後、『Sky Sports』で喜びを語った。
「ここ数年間、このスタジアムは我々にとって難しい場所だった。だからここに来て、リバプールを倒したことは嬉しい。得られる勝点はたったの３だが、今日の勝利は３ポイント以上の価値がある。クラブ、そしてサポーターにとっても非常に意味のあるゲームになった。今日は忘れられない思い出になるだろう」
“鬼門”を攻略したチームは、昨年11月に就任したルベン・アモリム監督のもとで初のリーグ２連勝。現在９位だが、この勢いのまま、上位進出なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
