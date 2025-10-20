FC東京が12/6新潟戦でファン感謝イベント『Big Thank You Day』を開催
FC東京が、2025年12月6日のJ１リーグ最終節・アルビレックス新潟戦でファン感謝イベント『Big Thank You Day』を開催。当日は、FC東京所属選手が企画したスタジアムツアーや招待シートのほか、来場者へのプレゼント配布などが予定されている。
選手による企画のひとつとして用意されているのが、小学生390名をメインS指定席に無料招待する『青赤サンキューシート』だ。これは、ファン・サポーターからの声援に感謝の気持ちを込めて選手が企画したもので、応募期間は10月22日23時59分までである。
もうひとつの選手企画は、親子５組10名様限定の有料イベント『ありがトーキョー最終戦ツアー』。選手考案の“最終戦限定スタジアムツアー”で、ピッチレベルや記者会見場の見学、選手へのインタビュー体験、記者席での試合観戦とオリジナルのFANZONEレポート制作など、様々なコンテンツが用意されている。
ツアーの対象は小学１年生から６年生の子ども１名と保護者１名のペア。販売価格は１組２名で２万3900円（税込）となり、支払いは銀行振込だ。応募期間は『青赤サンキューシート』と同じく10月22日23時59分まで。なお、ツアー内容は変更になる場合がある。
また、来場者プレゼントとして、先着３万名にオリジナルデザインの『FC東京 フリースポンチョ』が配布される。シーズン最終戦を暖かく快適に応援できるように企画されたもので、来シーズンの寒い気候での開幕にも活用できるアイテムだ。
配布はSOCIO開門（11時35分予定）からハーフタイム終了まで、各入場ゲートで行われる予定。ただし、ビジター側での配布はなく、チケットを持っていない未就学児は配布対象外となる。
本イベントの開催にあたり、森重真人は次のようにコメントしている。
「今シーズンもホーム最終戦に『Big Thank you Day』を開催します。ファン・サポーターのみなさんをはじめ、多くのみなさんからいただいた熱い応援とたくさんの後押しに感謝の気持ちを込めて、390名の小学生をスタジアムにご招待する『青赤サンキューシート』と親子で楽しめるスタジアムツアー『ありがトーキョー最終戦ツアー』を選手で用意しました。この機会が、FC東京を今まで以上に好きになるキッカケになれば嬉しいですし、僕たち選手は、2026シーズン以降も応援してもらえるように、気持ちの入った観ていて楽しいサッカーをお見せできるように頑張ります」
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
