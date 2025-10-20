LE SSERAFIM（ルセラフィム）のKAZUHA（カズハ）が、Instagramを更新。ミディアムヘアが新鮮なモノクロショットを公開した。

【写真】“イケメンすぎる”ミディアムヘアのカズハ（LE SSERAFIM）／「COMPACT BITES」コンセプトフォト【動画】ティースジュエリーをつけたLE SSERAFIM

■新鮮なミディアムヘアを披露したルセラ・カズハ

これは、10月24日にリリースされるLE SSERAFIMの1stシングル「SPAGHETTI」のコンセプトフォト「COMPACT BITES」のオフショットで、ナチュラルな黒髪のロングヘアが定番のカズハは、ゆるいウェーブがかかったミディアムヘアに変身した。

カズハは、ノースリーブトップスを着用し、片手で髪に触れたショット（1、2枚目）をはじめ、タトゥー（シール）でハードな印象を放ったショット（5、6枚目）、キャンディで頬が膨れたショット（8枚目）、サイドが大胆にカットされたノースリーブのデザインがよくわかる横向きのショット（9枚目）など、モノクロ写真9枚を含む計13枚の写真をアップした。

この投稿には、メンバーのHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が、韓国語でお兄さんを意味する「オッパ」とコメント。ファンの間でも、「本当にイケメンすぎよ」「ミディアムのカズハさんイケメンすぎてやばい」「かっこよすぎ」「エクステ外してるこの髪の長さズハ新鮮で好き！」「ほんとメロすぎる」など、世界中のファンから多くの反響が寄せられている。

■LE SSERAFIMカズハ「SPAGHETTI」コンセプトフォト「COMPACT BITES」

■ティースジュエリーをつけたLE SSERAFIM