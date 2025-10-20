¡ÚRIZIN¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¡È¾×·âÈ¯¸À¡É¡ÖÂç³¢Æü¤Ï»î¹ç¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡¡10¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ½Ð¾ì¤Ë°Å±À¤«¡Ä¡ÄÉÔËþ¤âÅÇÏª¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃÙ¤¤¤ó¤Ç¡×
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¬¥Á¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¡×¤ò¹¹¿·¡£³¬ÃÊ¥À¥Ã¥·¥å¤ÎºÇÃæ¡¢º£Ç¯¤ÎÂç³¢ÆüÂç²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾×·â¤ÎÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¢£Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î¤â¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¶¯²½
³¬ÃÊ¥À¥Ã¥·¥å¤Î±ýÉü¤ÇÂ©¤ò¾å¤²¤¿Ä«ÁÒ¤Ï¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÂç³¢Æü¤Ï»î¹ç¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃÙ¤¤¤ó¤Ç¡×¤È»î¹ç·èÄê¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤ä¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£·ë¹½¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤È¼¡Àï¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÀú¤Ã¤¿¡£
Ä«ÁÒ¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBA¡¦WBC¡¦WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÄë·ý¥¸¥à¤Î¥³ー¥Á¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò´ðÁÃ¤«¤é½¬¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ì¥¥ì¤Î¥·¥ã¥Éー¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢Î®ÀÐ¤ËÀäÂÐ¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡ÖRIZIN10¼þÇ¯¤ÎÂç³¢Æü¡¢¤¿¤Þ¥¢¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àVer.¤ÇÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¡×¡ÖÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Î¤¤¤Ê¤¤10¼þÇ¯¥é¥¹¥ÈÂç³¢Æü¤¿¤Þ¥¢¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àver.¤ò¥Ð¥é¤µ¤ó¤¬µö¤¹¤Ï¤º¤¬Ìµ¤¤¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ï2015Ç¯Ëö¤Î´úÍÈ¤²¤«¤é10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¤ÎÂç²ñ¤Ç¡ÖRIZIN¡×¤Îºç¸¶¿®¹ÔCEO¤Ï¸½ºß¥Ù¥ë¥È¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´³¬µé¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á³«ºÅ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£6Âç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î¼Â¸½¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µÇ°Âç²ñ¤Ë¤ÏRIZIN¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡È´é¡É¤Ç¤¢¤ëÄ«ÁÒ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£Ä«ÁÒ¤ÏÂç³¢ÆüÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Â³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£