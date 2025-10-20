¡ÚÄáÎµÎÏ»°ÏºÏ¢ºÜ¡ô22¡ÛÂÎ¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤À¡×¤È¥µ¥¤¥ó¤¬¡Ä£²£±Ç¯½Õ¾ì½ê¡¢°úÂà¤òÆÏ¤±½Ð
¡ÚÂè£·£±Âå²£¹Ë¡¡ÄáÎµÎÏ»°Ïº¤Îµ°À×¡¡°ìÀ¸·üÌ¿¡¦²»±©»³¿ÆÊý¼«ÅÁ¡Ê£²£²¡Ë¡Û£²£°£²£±Ç¯£³·î¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÅìµþ³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿½Õ¾ì½ê¤ÇÅÚÉ¶¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹øÄË¤Ê¤É¤Î¥±¥¬¤¬Â³¤¡¢£±·î¤Î½é¾ì½ê¤Þ¤Ç£´¾ì½êÏ¢Â³¤ÇµÙ¾ì¡£»Õ¾¢¤ÎÎ¦±ü¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´ØÌ¸Åç¡Ë¤È¡Ö¼¡¤Î¾ì½ê¤Ï¤â¤¦µÙ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î½Õ¾ì½ê¤ËÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ËÜÈÖ¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº¸ÂÀ¤â¤â¤ËÆùÎ¥¤ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÇÌµÍý¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢º¸µÓ¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò²¿½Å¤Ë¤â´¬¤¤¤ÆÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²£¹Ë¤È¤·¤Æ¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¤Ç£²¡¢£³ÈÖ¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡Ö¼¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡Ä¡£¤â¤È¤â¤ÈÉé¤±¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂç·ù¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤ËÉé¤±¤Æ½ª¤ï¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë·ù¤À¤Ê¤È¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤³¤È¤âÂÎ¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤À¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½Õ¾ì½ê£±£±ÆüÌÜ¤Î£³·î£²£´Æü¤Ë°úÂà¤òÆÏ¤±½Ð¤Æ¡¢Íâ£²£µÆü¤Ë¤Ï²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡¢²òÊü¤µ¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤ÇÌÀÆü¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¤âÁêËÐ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¼¤á¤Æ¤ß¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤ÏµÙ¤à¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏµÙ¤à¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¡¢²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤¦½½ÆóÊ¬¤Ë¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ²ù¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤òË«¤á¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬ÂçÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¡¢Ã¯¤¬²£¹Ë¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¡£ÆþÌç¤·¤¿»þ¤«¤é¡¢Æ±¤¸Ç¯Âå¤ÎÎÏ»Î¤¿¤Á¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤ÎÎÏ»Î¤¿¤Á¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡°ì¤Ä¤À¤±¿´»Ä¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Î¦±üÉô²°¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥±¥¬¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿»þ´ü¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Éô²°¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤â»òÇÕ¤òÊú¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ËÌ¸Åç¤¬£²²ó¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°úÂà¤·¤¿¤³¤È¤ÇÎÏ»ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÃÇÈ±¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼¤á¤Æ¤«¤é£²Ç¯¸å¡¢£²£³Ç¯£¶·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¤Þ¤²¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÎÏ»Î¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£