「あいの里2」ニノ＆隊長カップル、誕生日デートショット公開「美男美女」「微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2025/10/20】Netflixの恋愛リアリティー番組「あいの里 シーズン2」に出演していたモデルでWebエディターの“ニノ”こと二宮なゆみが、10月19日に自身のInstagramを更新。番組でカップル成立した元海上自衛隊のレスキューパイロットの“隊長”こと佐藤禎之との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「あいの里2」美男美女カップルの2ショット
ニノは「10月16日、誕生日でした」と報告し、隊長との2ショットを投稿。「当日は今年も隊長がお祝いしてくれました」「この日の隊長の表情がなんだか優しくてさ」「私の好きなお店でプレゼントも買ってくれて」と誕生日を振り返り、花束を持ったニノと「Happy Birthday Nino」と書かれたケーキプレートを持った隊長が笑顔でカメラに目線を向けている姿を公開している。
この投稿には「美男美女で素敵」「微笑ましい」「幸せそう」などの反響が寄せられている。
同番組は35歳から60歳の男女が人生最後の恋を求め、ラブヴィレッジにある古民家で自給自足の共同生活を送る恋愛バラエティで、2人は2024年に放送されたシーズン2でカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「あいの里2」美男美女カップルの2ショット
◆「あいの里2」ニノ＆隊長カップル、2ショット公開
ニノは「10月16日、誕生日でした」と報告し、隊長との2ショットを投稿。「当日は今年も隊長がお祝いしてくれました」「この日の隊長の表情がなんだか優しくてさ」「私の好きなお店でプレゼントも買ってくれて」と誕生日を振り返り、花束を持ったニノと「Happy Birthday Nino」と書かれたケーキプレートを持った隊長が笑顔でカメラに目線を向けている姿を公開している。
◆「あいの里2」ニノ＆隊長カップルの2ショットに反響
この投稿には「美男美女で素敵」「微笑ましい」「幸せそう」などの反響が寄せられている。
同番組は35歳から60歳の男女が人生最後の恋を求め、ラブヴィレッジにある古民家で自給自足の共同生活を送る恋愛バラエティで、2人は2024年に放送されたシーズン2でカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】