元迷惑系YouTuberで奈良市議会議員のへずまりゅう氏が2025年10月19日、XでSNSからの引退を予告した。

「自分のせいで迷惑系二世だとか虐めに遭うのではないか？」

へずま氏は【重大発表】とし、「結婚生活三年目にして妻と子供を作る決意をしました」と報告した。

自身が過去に「迷惑系」として活動していたことを受け、「この問題はすごくシビアで子供が産まれた時に自分のせいで迷惑系二世だとか虐めに遭うのではないか？ そのことが頭にあったのでずっと子作りをしてきませんでした」と明かし、「今回二人で子供が大きくなる前にSNSを引退しようと約束をしました」という。

サブアカウントでも、「この数年間ずっと話し合ってきました。産まれたら報告はしますが名前などは伏せさせていただきます」と報告している。

自身の今後については「政治家として生涯やっていくのか起業家としてやっていくのか？ 選んでいただくのは皆様なので先のことがどうなるか分かりませんが自分はいつの時代も誰よりも行動で示します」とつづった。

「早くて来年には産まれると思いますが皆様引き続き二人を応援して下さい」と呼びかけた。

続く投稿では、子どもを持つ決意を報告した理由について、「自分達夫婦は外に出かければ毎日たくさんの方々から話し掛けていただきます。全国どこにいてもバレます。発表することではないと思いましたが黙ってバレた時の方が怖いので投稿しました」としている。

「SNS引退報告何回目？」

へずま氏の投稿には応援の声も寄せられた一方で、「とってもパーソナルなことなので ネットで公表しなくていいんですよ。授かったら、授かりました、でいいんです」「子供が欲しくてもなかなか出来ないこともあります。あまり大々的に発信するとご自身だけでなく奥様にも心の負担になることがありますのでご夫婦で支え合ってくださいね」など、大々的に報告しない方が良いとの声も上がった。

また、へずま氏はこれまでも複数回にわたって引退宣言・引退撤回を繰り返している。今回の報告についても、「いつも引退芸してなかった？」「子供ができた報告ならまだしも子供作る報告することがこの人の承認欲求物語ってるでしょ。笑 あとSNS引退報告何回目？ほんとにする気あるなら鍵垢にしましょうよ」と疑問視する声が寄せられた。

なお、へずま氏の妻・しーちゃんも10月5日にXで「今日からゴミ拾い侍として活動いたします」と宣言し、観光地でのゴミ拾い活動を開始した。その後、SNSではたびたびゴミ拾い活動の様子を報告している。

しーちゃんは自身の今後の活動については明かしていないが、へずま氏による引退宣言に、「みなさんよかったらアドバイスを宜しくお願いします」と返信している。