265.6万再生され視聴者を癒やしているのは、赤ちゃんと赤ちゃんが戯れる光景。思わず笑顔がこぼれる投稿には「さすがに可愛すぎてこれは幸せ」「世の中にこんなに平和な空間があるなんて」「ここが天国ですか」などコメントが集まり、SNSで話題になっています。

【動画：お昼寝している『赤ちゃん』のもとに『三毛猫の赤ちゃん』がやって来ると…】

赤ちゃんはお昼寝中

TikTokアカウント「ぬこ」に投稿されたのは、赤ちゃんがお昼寝しているときの出来事。顔を横に向けてうつ伏せになっている赤ちゃんは、ぐっすり眠っていたといいます。そこへ、三毛猫の赤ちゃんがよちよちやってきたそうです。

三毛猫ちゃんは赤ちゃんの肩あたりに手をのせると、顔を近づけて様子をうかがったとのこと。寝ていることを確認すると、赤ちゃんの顔の目の前で丸くなったといいます。微笑ましい光景ですが、ちょっと顔に近すぎるのでは？と思われる距離感だったそう。

寝返りを打ったあとは？

急にぱやぱやの毛が顔にかぶさったからか、赤ちゃんがむくりと起き上がったといいます。起きてしまったのかな？と思わせておいて、赤ちゃんは逆側へごろん。目は閉じたままだったとのことで、どうやら寝返りを打っただけだったようです。

赤ちゃんが体勢を変えるや否や、三毛猫ちゃんは空いたスペースにすかさずイン！赤ちゃんの両手の間にすっぽりと収まったそうです。一緒に寝るわけでもなく、赤ちゃんの手にくっついたり毛づくろいをしたりしていたそう。ただ眠る赤ちゃんのぬくもりを求めていたのかもしれませんね。

三毛猫ちゃんのとなりの茶トラちゃんは？

実はこのとき、赤ちゃんの近くには茶トラ猫の赤ちゃんもいました。まさに赤ちゃんだらけの空間だったのですね。茶トラちゃんは何をしていたのかというと、なんと投稿主さんの手に顔をうずめ、ちゅっちゅと吸っていたようです。

夢中でちゅっちゅしていたかと思うと、あっという間に眠りに落ちてしまった様子。寝ている赤ちゃんと、その赤ちゃんにくっついている三毛猫ちゃんと、寝落ちした茶トラちゃんの幸せすぎる空間ができあがったそうです。

赤ちゃんたちの可愛すぎる光景を見届けた視聴者たちは「あー疲れ吹っ飛んだ」「癒しをありがとうございます」「明日も頑張ろう」とコメントを寄せており、元気をもらった様子でした。

TikTokアカウント「ぬこ」には、赤ちゃんと子猫たちが一緒に遊ぶ様子や、大きくなった三毛猫ちゃんの姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぬこ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。