1.滑りやすい

滑りやすい床は猫にとって最も危険です。床で滑って転倒したり、家具や壁に衝突する恐れがあるからです。歩きにくいので猫がストレスを抱えてしまったり、長期間滑りやすい床で生活することで足腰に負担がかかることもあります。特にフローリングは硬くツルツルしているため、ケガのリスクが高くなります。

フローリングにオススメなのが、フロアコーティングです。フロアコーティングは、猫が歩きやすくなるだけでなく、傷がつきにくく、汚れが落としやすく染み込まないというメリットがあります。

ワックスは猫が成分を口にしてしまうリスクがありますが、フロアコーティングの成分は剥がれにくいので安心です。

ただし、一度施工すると剥がすことができない、費用が高いというデメリットもあります。自分で施工するのは難しいので専門業者にお願いしなければなりません。業者選びも慎重に行う必要があります。

2.爪が引っかかりやすい

日本古来の畳の部屋はとても気持ちが良いものです。自然素材なので猫も好むことが多いです。ただし、爪が引っかかりやすいのも事実。爪とぎにもうってつけなので、ボロボロにされてしまうことも多いです。爪が引っかかると、ケガのリスクも高まります。

ジョイントマットは、クッション性があり、猫の足腰を考えたら負担をやわらげてくれます。組み合わせて置いていくだけなので、手軽さも嬉しいところ。ただ、猫によっては爪をといだり噛んでしまうことがあります。そうすると爪が引っかかりやすくなるだけでなく、ちぎれた破片を猫が飲み込んでしまうことがあるため、注意が必要です。

3.お手入れが大変

お手入れが大変な床もできれば避けたいですね。畳は、水分がしみこみやすいので猫が毛玉を吐いたり、粗相をした場合に掃除をするのが大変です。

畳やフローリングにカーペットを敷く場合も、毛足の長いものだと猫の毛が絡まりやすいので、お手入れがしにくいでしょう。

カーペットは毛足の短いものがオススメです。また、撥水ラグや丸洗いできるラグなども販売されているので、それらを活用してもいいですね。

猫との暮らしでオススメの床材は？

猫が安全に過ごすためには、滑りやすかったり爪が引っかかりやすい床は避けたいところです。フローリングや畳の上にカーペットやラグを敷く場合は、安全面、衛生面を考えて選びましょう。

クッションフロアを敷くのもオススメです。クッションフロアは、大きなシートをカットし、両面テープで貼って使用します。クッション性があって滑りにくいので、猫にも安心です。

汚れにも強いのでお手入れもラクにできます。消臭効果が高く傷つきにくいペット用のものも販売されています。

なかなか床一面を張り替えたり、敷いたりするのは難しい、という場合は、普段猫がくつろいでいる場所やキャットタワーの下にカーペットを敷くなど工夫してみて下さいね。

まとめ

猫が安全に過ごすためには、床選びも重要なポイントです。思わぬケガをしないよう、環境を整えてあげましょう。

猫の爪が伸びていると滑りやすかったり爪が引っかかったりします。定期的な爪のケアもお忘れなく。

(獣医師監修：加藤桂子)