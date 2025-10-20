京都の老舗料亭「下鴨茶寮」が手掛ける期間限定ショップ「京おでん屋」が、2025年10月15日(水)から10月28日(火)までの期間、松坂屋名古屋店にオープン！

料亭こだわりの出汁が染み渡る「京おでん」をはじめ、人気の西京焼き弁当や手土産にぴったりの逸品が揃います！

下鴨茶寮 期間限定ショップ「京おでん屋」

期間：2025年10月15日(水)〜10月28日(火)

会場：松坂屋名古屋店 本館地下1階 美濃吉横特設会場

営業時間：10:00〜20:00

京都・下鴨に本店を構え、まもなく創業170年を迎える老舗料亭「下鴨茶寮」

その伝統の味が、秋の味覚「おでん」となって名古屋に期間限定で登場します。

総料理長が監修した本格的な味わいを、テイクアウトで気軽に楽しめるポップアップショップです。

料亭の出汁で味わう「京おでん」と「洋風おでん」

注目商品は、下鴨茶寮こだわりの出汁パック「料亭のお出汁」を使用した2種類のおでん。

京都らしい繊細で上品な特製出汁は、最後の一滴まで飲み干したくなる味わいです。

料亭の京おでん

王道の和風だしで仕上げた、心温まる味わいです。

洋風おでん

ポトフのように野菜の旨みが溶け合う、優しい味わいが特長です。

価格：お持ち帰りカップ(3種入り) 550円(税別)／お惣菜パック(8種入り) 920円(税別)

嬉しい購入特典

おでんを購入した方には、下鴨茶寮の総料理長が考案した特製「京おでんレシピ」をプレゼント。

さらに、LINEまたはInstagramの公式アカウントをフォローすると、お店でも使用されている「料亭のお出汁」(1包)がもらえます。

料亭の西京焼き弁当シリーズ

西京味噌の力で素材の旨みを引き出した、料亭仕立ての特製弁当も販売されます。

素材選びから味噌の配合、焼き加減に至るまで、一つひとつ丁寧に仕上げられた逸品です。

価格：銀だら／鶏 各1,200円(税別)、牛 1,500円(税別)

手土産にも最適な人気商品

そのほか、食卓を豊かにする人気商品もラインナップ。

JAL国内線ファーストクラスの機内食にも採用された「下鴨昆布(角瓶)」(1,500円税別)や、

「接待の手土産セレクション2024」に入賞した「料亭のちりめんナッツ(8個入り)」(1,500円税別)など、手土産にも喜ばれる商品が揃います。

京都の老舗料亭が届ける、心も体も温まる秋の味覚。

仕事帰りや買い物の際に立ち寄って、本格的な味わいを気軽に楽しめます。

松坂屋名古屋店で開催される、下鴨茶寮「京おでん屋」期間限定ショップの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 伝統の味が「おでん」となって登場！下鴨茶寮 期間限定ショップ「京おでん屋」 appeared first on Dtimes.