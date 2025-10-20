ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 連休明けの中国で海南省が人気の旅行先に 連休明けの中国で海南省が人気の旅行先に 連休明けの中国で海南省が人気の旅行先に 2025年10月20日 15時50分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １８日、海南オーシャンパラダイスリゾートで大型水槽を仰ぎ見る観光客。（陵水＝新華社記者／郭程） 【新華社海口10月20日】中国では国慶節・中秋節連休の後、航空券やホテルの料金が下がり、多くの人が海南省を訪れてオフシーズンの旅を楽しんでいる。１９日、海南オーシャンパラダイスリゾートを走る海上ミニ列車。（ドローンから、陵水＝新華社記者／郭程）１８日、海南オーシャンパラダイスリゾートでペンギンの餌やりを体験する観光客。（陵水＝新華社記者／郭程）１８日、海南オーシャンパラダイスリゾートで水中ショーを鑑賞する観光客。（陵水＝新華社記者／郭程）１９日、海南オーシャンパラダイスリゾートを走る海上ミニ列車。（ドローンから、陵水＝新華社記者／郭程）１８日、海南省陵水リー族自治県のホテルフロントで手続きをする宿泊客。（陵水＝新華社記者／郭程） リンクをコピーする みんなの感想は？