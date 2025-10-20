国内外でとらふぐ料理「玄品」を展開する株式会社関門海が、玄品 本町店に新業態「おでんカウンター」を2025年10月15日より開始します。

ふぐを知り尽くした専門店だからこそ出来る“ふぐ出汁”を隠し味に加えた独自のおでんを、カウンター7席限定で提供する新しいお店です！

とらふぐ料理「玄品」本町店 おでんカウンター

グランドオープン：2025年10月15日(水)

場所：玄品 本町店内 1Fカウンター (大阪府大阪市中央区南本町3-2-17)

営業時間：17:00〜22:30 (フードL.O.21:30／ドリンクL.O.22:00)

10月の営業日：10月15日(水)、16日(木)、22日(水)、23日(木)、27日(月)〜31日(金)

※11月は、11月21日(金)、28(金)を除く全日営業

「玄品」の多くのお客さんから好評を得てきた、ふぐから溶け出す旨味が凝縮された“ふぐ出汁”

この美味しさをもっと多くの人に届けたいという想いから、出汁が決め手となる「おでん」という新しい形で提供されます。

ふぐ料理をより一層身近に感じてもらえる新しい入口として、気軽に立ち寄れる空間を目指したお店です。

ふぐ出汁×かつお出汁が生み出す唯一無二の味わい

おでんの出汁は、かつお出汁をベースに、ふぐ出汁の旨味を隠し味として重ねることで、奥行きのある味わいを実現。

かつおのすっきりした旨味に、ふぐ特有の深いコクが加わった、これまでにない味わいが楽しめます。

たっぷりのとらふぐのアラを炊き出した濃縮した旨みとコラーゲンが特長の、身体にも優しいお出汁です。

こだわり抜いた手作りのおでん種

おでん種は、手作りの練り物やひろうす(がんもどき)など、試作を重ねて完成したこだわりの品々が並びます。

おでん種ごとに染み込み具合や煮込み時間を丁寧に調整することで、素材の持ち味を最大限に引き出しています。

【手作り】ゆり根たっぷりひろうす

価格：450円

たっぷりのゆり根に、銀杏、きくらげで食感も楽しめる自慢の一品です。

ふぐアラ

価格：850円

とらふぐのあら身を使った、ふぐ専門店ならではのおでん種。お出汁をまとったプルっとジューシーな身を堪能できます。

ふぐ皮

価格：650円

とらふぐの希少部位「とおとうみ」を使用。プルプルとした独特の食感が楽しめます。

豚ばらレタス巻き

価格：400円

お出汁をたっぷり含んだシャキシャキのレタスと、豚バラの脂の旨味が絶妙にマッチします。

7席だけのカウンターで味わう“小さな贅沢”

「おでんカウンター」は、最大7席限定の特別な空間。

予約もカウンター席のみとし、特別感を保ちながらも、ふらっと立ち寄れる気軽さが大切にされています。

「一人で軽く一杯」から「友人とゆっくり」まで、自由なスタイルで利用できます。

ふぐの奥深い旨味を、心温まるおでんで気軽に楽しめる新スポット。

仕事帰りの一杯や、大切な人との語らいの場にぴったりです。

とらふぐ料理「玄品」本町店にオープンした「おでんカウンター」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post かつおのすっきりした旨味に、ふぐ特有の深いコク！とらふぐ料理「玄品」本町店 おでんカウンター appeared first on Dtimes.