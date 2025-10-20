幻想的な光の世界は楽しめる！和歌山マリーナシティ「フェスタ・ルーチェ 〜本当のクリスマスに出逢える場所〜」

今年で9年目を迎える光のフェスティバル「フェスタ・ルーチェ」が、和歌山マリーナシティにて2025年11月1日(土)より開幕します。

「Winter Light Magic 〜心奪われる、冬の光のWOW!!な夜〜」をテーマに、ドローンショーやクリスマスマーケットなど、心躍るコンテンツが盛りだくさんです！

和歌山マリーナシティ「フェスタ・ルーチェ 〜本当のクリスマスに出逢える場所〜」

開催期間：2025年11月1日(土)から2026年2月23日(月・祝)

※2026年1月5日(月)から2月23日(月・祝)は土日祝のみ開催

開催時間：17時〜21時(最終入場20時半)

※11月1日から12月22日までの土曜日及び12月24日、25日は17時〜22時(最終入場21時半)

開催場所：和歌山マリーナシティ ポルトヨーロッパ (和歌山県和歌山市毛見1527)

8年間で延べ83万人を動員した人気の光のフェスティバルが、2025年も開催決定。

ゲートをくぐった瞬間、目の前に広がるのは幻想的な光の世界です。

巨大クリスマスツリーや光の遊園地、プロジェクションマッピングなど、家族や友人、大切な人と一緒に「WOW!!」な体験が楽しめます。

光の魔法に包まれるイルミネーションワールド

会場では、高さ18mにパワーアップした圧巻の「ジャイアントクリスマスツリー」がお出迎え。

鏡の世界へと誘う「インフィニティバード」や、光と映像が織りなすプロジェクションマッピング、光り輝く遊園地も登場し、非日常の世界が一面に広がります。

和歌山最大！500機が舞うドローンショー

和歌山県で最大規模となる500機のドローンが夜空を舞う「WAKAYAMA LIGHTS」を、期間中計10回開催。

光と音楽がシンクロする、圧倒的なエンターテインメントを届けます。

開催日：11月1日(土)、2日(日)、29日(土)、30日(日)、12月20日(土)、21日(日)、1月10日(土)、11日(日)、2月14日(土)、15日(日)

幻想的な夜を演出する「ランタンフェス」

夜空にランタンが舞い上がる、非日常のひとときを体験できる人気企画。

2025年は3回開催され、特に11月29日(土)はドローンショーとの同時開催で、一夜限りのスペシャル演出を堪能できます。

開催日：11月8日(土)、11月29日(土)、12月13日(土)

心も温まるクリスマスマーケット

ヨーロッパ風の屋台が並ぶクリスマスマーケットは、規模を拡大してさらに華やかに。

ホットワインや温かいフード、スイーツ、雑貨などが並びます。

クリスマスマーケットは11月1日(土)から12月25日(木)まで開催されます。

お子さま限定！光るグッズが当たる「フェスタ・ルーチェガチャ」

こども入場券1枚につき、ガチャに挑戦できるコインを1枚プレゼント。

光るアイテムを身につけて園内を歩けば、こどもたちの笑顔がより一層輝きます。

チケット情報

入場料

大人(高校生以上)：前売 1,600円／当日 1,800円

こども(3歳以上)：前売 800円／当日 1,000円

※3歳未満は無料です。

シーズンパスポート

開催期間中に何度でも入場できるお得なパスポートです。

大人 4,500円／学生(高校生以上) 3,500円／こども(3歳以上) 2,200円

アトラクションナイトパス

土日祝限定で8種類のアトラクションが乗り放題になるパスも販売されます。

大人・こども共通：前売 1,600円／当日 1,800円

イルミネーションだけでなく、夜空を彩るドローンショーや心温まるマーケットなど、思い出に残る体験が満載です。

大切な人と一緒に、魔法のような光の夜を楽しめます。

和歌山マリーナシティで開催される「フェスタ・ルーチェ 〜本当のクリスマスに出逢える場所〜」の紹介でした。

