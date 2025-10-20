ワンランク上の味わいに！サイボク「ハンバーグソース デミグラス」
豚の育種から精肉、ハム・ウインナーの製造・販売までを手がけるサイボクから、プライベートブランド商品「ハンバーグソース デミグラス」が2025年10月12日(日)より発売されています。
サイボクブランドで販売しているハンバーグの美味しさをさらに引き立てる、こだわりのソースです！
サイボク「ハンバーグソース デミグラス」
価格：540円(税込)
発売日：2025年10月12日(日)
内容量：190ml
賞味期限：製造日より120日（開封後は冷蔵庫で保存し3日以内）
販売場所：日高本店内 ミートショップ、温泉館内ショップ
※2025年11月1日(土)〜 各直営店（ハンバーグ取扱店）でも発売予定
サイボクのハンバーグを「もっと美味しく！」をコンセプトに開発されたデミグラスソース。
「焼く、温める」だけで美味しいサイボクのハンバーグにソースを追加することで、ワンランク上の味わいに仕上がります。
酸味・甘味・コクの絶妙バランス
デミグラスソースの「酸味・甘味・コク」と、ハンバーグの「肉感・肉汁」がマッチすることで、美味しさの相乗効果が生まれます。
美味しさを追求するため、商品は「要冷蔵」「賞味期限120日（開封後3日以内）」という条件のもと、鮮度にこだわって作られています。
揚げ物やオムライスにも！多彩なアレンジ
商品名はハンバーグソースですが、コロッケ、メンチカツ、カツレツといった「揚げ物」にも相性抜群です。
ケチャップの代わりにオムレツやオムライスにかけることで、ワンランク上の洋食として楽しめます。
サイボク自慢のハンバーグはもちろん、様々なお料理をワンランク上の洋食に仕上げてくれる万能ソースです。
食卓の楽しみがさらに広がる一品です。
サイボクから発売された「ハンバーグソース デミグラス」の紹介でした。
