アトレ上野にて、国立西洋美術館で開催される「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」とのコラボ企画「アトレでひたる、オルセー印象派展のアートの余韻」が開催されます。

2025年10月25日(土)から11月30日(日)までの期間限定で、コラボメニューや限定ノベルティのプレゼントなどが展開される、アートの秋にぴったりの企画です！

アトレ上野「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」コラボレーション企画

企画名：アトレでひたる、オルセー印象派展のアートの余韻

開催期間：2025年10月25日(土)〜11月30日(日)

開催場所：アトレ上野

この企画では、アトレ上野のオリジナルキャラクター「アトパン」が、展覧会で紹介されるルノワールの≪ピアノを弾く少女たち≫とマネの≪エミール・ゾラ≫をモチーフにした特別デザインで登場。

館内がオリジナルビジュアルで彩られるほか、展覧会の世界観を反映した特別なコラボメニューや、ここでしか手に入らないノベルティが用意されます。

コラボメニュー

アトレ上野 EAST 1Fの「The Arts Fusion by L’ecrin」にて、オルセー美術館所蔵の絵画をテーマにしたコラボメニューが登場します。

印象派スペシャルコラボメニュー〜食事を楽しむ物語〜

価格：4,800円(税込)

モネ、ルノワール、ドガなどの作品から、食材と世界観を融合させた前菜、魚、肉、デザートの計4品が楽しめるコースです。

※ワインは料金に含まれません

スペシャルコラボオリジナルノベルティ

期間中、アトレ上野の対象ショップでのお買い物や飲食で、限定デザインのオリジナルノベルティがプレゼントされます。

1. 限定オリジナルノベルティ・ショッパー＆割引クーポン付きステッカー

配布期間：2025年10月25日(土)〜なくなり次第終了

アトレ上野の対象ショップにて税込2,000円以上お買い物された方に、先着でショッパーとステッカーが1枚ずつプレゼントされます。

2. アトレ上野限定オリジナルノベルティ・割引クーポン付きコースター

配布期間：2025年10月25日(土)〜なくなり次第終了

アトレ上野の各レストラン・カフェにてドリンクを注文された方に、先着でコースターが1枚プレゼントされます。

アトレ上野公式インスタグラマー「アトパン」

「アトパン」と「アトパンの彼女」がインスタグラマーを務めるアトレ上野公式Instagramでは、アトレ上野のショップ情報や上野周辺の街情報を紹介しています。

「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」展覧会情報

展覧会名：オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語

会期：2025年10月25日(土)〜2026年2月15日(日)

会場：国立西洋美術館(東京・上野公園)

開館時間：午前9時30分〜午後5時30分(金・土曜日は午後8時まで)

休館日：月曜日、11月4日(火)、11月25日(火)、12月28日(日)〜2026年1月1日(木・祝)、1月13日(火)

※ただし、11月3日(月・祝)、11月24日(月・休)、1月12日(月・祝)、2月9日(月)は開館

展覧会鑑賞の後に、アトレ上野で食事やショッピングを楽しみながらアートの余韻にひたることができる特別な企画です。

ここでしか手に入らない限定グッズも魅力です。

アトレ上野で開催される「オルセー印象派展」コラボレーション企画の紹介でした。

(C) GrandPalaisRmn (musee d’Orsay) / Adrien Didierjean / distributed by AMF

(C) GrandPalaisRmn (musee d’Orsay) / Herve Lewandowski / distributed by AMF

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 展覧会の世界観を反映した特別なコラボメニューも！アトレ上野「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」コラボレーション企画 appeared first on Dtimes.