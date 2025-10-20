°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç»¿À®¢ª¤À¤«¤é»Ä¤ê¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤ÈÁÊ¤¨¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ë¡Ö»¿À®¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬£²£°Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£°Ý¿·¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëÄê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç»¿À®¤¹¤ë¤Î¤Ç»Ä¤ê¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤ò¡¢¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö»¿À®¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏµÈÂ¼ÂåÉ½¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªÀ¸½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤¬¶¯¤¯¼çÄ¥¤¹¤ëµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬¡ËËÁÆ¬¤Ç»¿À®¤·¤Þ¤¹¤è¤È¡¢Äê¿ôºï¸º¡£¤À¤«¤é¤µ¤Ã¤µ¤È·è¤á¤ÆÊª²Á¹âÂÐºö¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡×¤ÈµÜº¬¤¬Ê¹¤¯¤È¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡Ö»¿À®¤Ç¤¹¤Í¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬»¿À®¤·¤¿¤é¤¹¤°ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡¢¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¡¢¤³¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñÃæ¤Ë¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤âÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¡£¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÊóÆ»¤µ¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤ë¡£¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤â¡¢Á´Á³Æ°¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É´ü¸Â¤ò¶èÀÚ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Ë¸À¤Ã¤Æ´ü¸Â¶èÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¡×¤È¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£