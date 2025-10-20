ジャズピアニストの高木里代子（41）が18日、Instagramを更新。ミニライブの様子を公開し、反響が寄せられている。

【映像】峰不二子のコスプレでピアノを弾く姿＆胸元あらわなミニ丈ワンピ姿（複数カット）

高木は4歳からピアノを始め、慶應義塾大学在学中から本格的にジャズクラブやライブハウスで活動してきた。大学卒業後はソロライブの実施やアルバムのリリースなどを行う中、コロナ禍をきっかけにＹｏｕＴｕｂｅに精力的に動画を投稿。『ルパン三世』のキャラクター、峰不二子のコスプレをしてピアノを弾く姿を公開すると、「まさにリアル峰不二子」「不二子ちゃんそのまんまや〜」などと話題になっていた。

2022年1月からは、およそ3年間TBS系報道・情報番組「THE TIME,」内のピアノコーナーにレギュラー出演していた。

胸元あらわなミニ丈ワンピ姿のイベントオフショット公開

2025年10月18日に更新されたInstagramでは胸元あらわなミニ丈ワンピースを着た、イベントのオフショットを披露している。「なんと…！300名近いお客様がお集まりくださり、パルコ錦糸町店さん始まって以来の最大人数となり入場規制ギリギリだったそうです。皆さんから『アルバムのあの曲が好きです！』とか『きょうのあのアレンジカッコ良くて感激でした』など色々な声を聞かせていただけると、あぁ、音楽を届けてこれて幸せだな…とつくづく感謝を感じます」とつづっている。

この投稿にファンからは、「皆里代子さんの美しさに、参ってますね」「めちゃめちゃ美脚」「セクシーと綺麗でステキです！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）