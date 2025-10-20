【明日発売】ハーゲンダッツの新作「クランチアーモンドキャラメル」はカリカリ食感が楽しい欲張りフレーバー！
これからの季節は、ちょっと濃厚な味わいのアイスクリームが食べたくなりますよね。
ハーゲンダッツ ミニカップには、カリカリ食感のアーモンド×濃厚なキャラメルの欲張りフレーバー「クランチアーモンドキャラメル」が新登場。
10月21日（火）から期間限定で全国にお目見えします。
ハーゲンダッツの新作「クランチアーモンドキャラメル」
頑張った1日のご褒美に食べたいハーゲンダッツのアイスクリーム。
秋冬は少し濃厚なフレーバーもお楽しみのひとつですよね。
新作ミニカップ「クランチアーモンドキャラメル」（税込351円）は、カリカリ食感が楽しいキャンディングアーモンド×濃厚な味わいのキャラメルを組み合わせ。
深まる秋にぴったりな濃厚なアイスクリームですよ。
カリカリ食感のアーモンド×甘く濃厚なキャラメル
ミニカップ「クランチアーモンドキャラメル」は『キャラメルアイスクリーム』の中に、カリカリ食感が楽しめる『アーモンド』を散りばめて、天面にはビターな味わいの『キャラメルソース』がとろ〜りと広がります。
開発担当者さんによると『キャラメルアイスクリーム』は、塩味のきいたアーモンド、程良い苦味のあるキャラメルソースとの絶妙バランスが楽しめるよう、甘く濃厚な味わいに。
アイスクリームの中でもカリッとした食感が楽しめるよう『アーモンド』は砕いて飴掛けし、ホワイトチョコでダブルコーティング。
こだわりのダブルコーティング製法により、炒りたてのような香ばしさと程良い塩味が楽しめるのだとか。
さらに天面のとろ〜り、ほろ苦い『キャラメルソース』が、フタを開けた瞬間から贅沢感を演出します。
ミニカップ「クランチアーモンドキャラメル」は10月21日（火）から全国のスーパー、コンビニなどにて販売がスタート。
期間限定なので、味わってみたい人はお早めにチェックしてくださいね。
3種を味わうアソートボックスの新作も同時発売
また、アソートボックスの新作「世界のデザート セレクション（クレームブリュレ・ベルギーショコラ・ティラミス）」（税込1074円）も同時発売。
こちらは、世界各国の人気デザートをハーゲンダッツ流にアレンジした3種類の詰め合わせなので、「クランチアーモンドキャラメル」と併せて食べ比べを楽しんでみてはいかがでしょう。
※表示価格は希望小売価格です。
ハーゲンダッツ「クランチアーモンドキャラメル」特設サイト
https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/crunchy-almond-caramel/
参照元：
「クランチアーモンドキャラメル」ハーゲンダッツ ジャパン株式会社 プレスリリース
「世界のデザート セレクション」ハーゲンダッツ ジャパン株式会社 プレスリリース
