2024Ç¯ÅÙ¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¤Ï94.4%¤Ç²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿/²¤ÊÆ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¹â¿å½à
2024Ç¯ÅÙ¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¤Ï94.4%¤Ç¡¢²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶¨²ñ¤Ï15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç2024Ç¯ÅÙ(24Ç¯4·î¡Á25Ç¯3·î)¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¡¢2024Ç¯ÅÙ¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¥ê¥Ç¥å¡¼¥¹Î¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¡¢Íý»öÄ¹¤Î×¢荑¹§»á¤Ï¡Ö¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¤ÏÅ´¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤Ë¤Ç¤â²¿ÅÙ¤Ç¤â¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤ë½Û´Ä·¿¤ÎÁÇºà¤À¡£¥¹¥Á¡¼¥ëÍÆ´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÏµå´Ä¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¡¢ÆÃ¤Ë¾Íè¤òÃ´¤¦¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¤Î°Ý»ý¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹©É×¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·¼È¯³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¤Þ¤¿¡¢°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤ä¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÏ¢·È¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¤Ë´Ø¤ï¤ëÉý¹¤¤Êý¡¹¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·¼ÌØ·¼È¯³èÆ°¤Î¶¯²½¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
×¢荑Íý»öÄ¹¡ÒÆüËÜ¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¤Ï²¤ÊÆ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹â¿å½à¡Ó
2024Ç¯ÅÙ¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¤¬94.4%¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢2021Ç¯ÅÙ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê2025Ç¯ÅÙ¤òÌÜÉ¸Ç¯ÅÙ¤È¤¹¤ë¼«¼ç¹ÔÆ°·×²è2025¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¿ôÃÍÌÜÉ¸¡Ö93%°Ê¾å°Ý»ý¡×¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2011Ç¯ÅÙ°Ê¹ß14Ç¯Ï¢Â³¤Ç90%°Ê¾å¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
ÉûÍý»öÄ¹¤ÎÁÒ»ýÎ´»Ö»á¤Ï¡Ö¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¥¯¥í¡¼¥º¥É¥ë¡¼¥×¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Å´¤È¤·¤ÆºÆ»ñ¸»²½¤µ¤ì¤ë¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ´À½ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥«¥¹¥±¡¼¥É¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Å·Á³»ñ¸»¤Îºï¸º¤äÇÑ´þÊª¤Îºï¸º¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¡£³¤³°¤Ç¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ82%(2023Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ)¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï58%(2019Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ)¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î94.4%¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÁÒ»ýÉûÍý»öÄ¹¡Ò¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿Æó»À²½ÃºÁÇºï¸º¡¦¥ê¥Ç¥å¡¼¥¹Î¨¤Î¸þ¾å¡Ó
¤Þ¤¿¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ²Ì¤¿¤¹¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¡Ö2024Ç¯ÅÙ¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¤ÎºÆ»ñ¸»²½ÎÌ¤Ï¡¢¤ª¤è¤½27Ëü6,000t¤À¤Ã¤¿¡£1t¤ÎÅ´¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1.28t¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½Ð¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±½ã·×»»¤À¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó35Ëü3,000t¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
2024Ç¯ÅÙ¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¥ê¥Ç¥å¡¼¥¹Î¨¤Ï¡¢2004Ç¯ÅÙ¤ò´ð½àÇ¯ÅÙ¤È¤·¤Æ1´ÌÅö¤¿¤ê10.06%¸º(3.27g/´Ì)¤Î·ÚÎÌ²½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¤Î1´ÌÅö¤¿¤ê9.86%¸º¤è¤ê¤µ¤é¤Ë0.2¥Ý¥¤¥ó¥È·ÚÎÌ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¼Â»Ü¹ÔÆ°·×²è2025¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö2025Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë1´ÌÅö¤¿¤ê9%¸º¡×¤ò½éÇ¯ÅÙ¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¤Î»¶ÍðËÉ»ß¡¦ºÆ»ñ¸»²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉáµÚ·¼È¯¡¦¹Êó³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö»¶ÍðËÉ»ß¡¦Èþ²½¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³èÆ°¡×¡Ö´Ä¶¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ø¤Î½ÐÅ¸¡×¡ÖÀ½Å´½êÅù¸«³Ø²ñ¤Î¼Â»Ü¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤ò»È¤Ã¤¿ÉáµÚ·¼È¯¡×¤ò¼Â»Ü¡£¡È¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì=Å´¡É¤È¤¤¤¦Ç§ÃÎ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥¹¥Á¡¼¥ë´Ì¤ÎÁÇºà¤¬Å´¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡¢·«¤êÊÖ¤·¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì²¿ÅÙ¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÀÇ½¤¬¹â¤¤ÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼ã¤¤À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ÎÀ¤Âå¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Þ¥ó¥¬¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÉáµÚ·¼È¯¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶¨²ñ¤ÎHP¾å¤Ç9·î¤ËÂè1ÏÃ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙÆâ¤ËÂè4ÏÃ¤Þ¤Ç¸ø³«Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£