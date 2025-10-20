【台風情報】台風24号は赤道方向に急カーブ、南に逆戻り…最新のルートを気象台公表データで詳しく 今後の進路と勢力、位置は？最大瞬間風速は？
台風第24号(フンシェン)
2025年10月20日15時45分発表
■今後の進路と勢力を詳しく
20日15時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯18度35分 (18.6度)
東経115度50分 (115.8度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域 北側 390 km (210 NM)
南側 330 km (180 NM)
21日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度30分 (18.5度)
東経113度30分 (113.5度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
21日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度55分 (17.9度)
東経112度20分 (112.3度)
進行方向、速さ 西南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
暴風警戒域 全域 175 km (95 NM)
22日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度05分 (16.1度)
東経110度05分 (110.1度)
進行方向、速さ 南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
23日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯14度20分 (14.3度)
東経107度35分 (107.6度)
進行方向、速さ 南西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1006 hPa
予報円の半径 300 km (160 NM)