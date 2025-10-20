¿³È½¤ò²¡¤·¤Æ°ìÈ¯Âà¾ì¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºMF¶â»ÒÂóÏº¡¢¥Á¡¼¥à³èÆ°¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤¬È¯É½ ¡ÖÅþÄìµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J1Âè34Àá¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î°ìÀï¡£
¥Û¡¼¥à¤Î²£ÉÍFM¤¬4-0¤Ç²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë±ºÏÂMF¶â»ÒÂóÏº¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤ÆÂà¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾¤«¤éÂçµ×ÊÝÃÒÌÀ¤ËÂå¤ï¤êÅêÆþ¤µ¤ì¤¿28ºÐ¤Î¶â»Ò¤À¤¬¡¢Á°È¾¤Ë4ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£µÕ¤Ë»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¡¢¤¤¤éÎ©¤Á¤«¤é¤«¥×¥ì¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤¿ºÝ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿Éû¿³¤ò¼ê¤Ç²¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±ºÏÂ¤ÏÍâ19Æü¤Ë¡Ø¶â»ÒÂóÏº¤Î¥Á¡¼¥à³èÆ°¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯¿®¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄÖ¤ê¡¢¶â»Ò¤¬¥Á¡¼¥à³èÆ°¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ÊÎ¬¡ËÅö»ö°Æ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢»î¹ç¸å¤ËËÙÇ·Æâ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¤¬ËÜ¿Í¤ÈÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤â»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤òÇ§¼±¤·¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î»ØÆ³ÂÎÀ©¤ä¶µ°é¤Îºß¤êÊý¤ò´Þ¤á¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸åJ¥ê¡¼¥°µ¬Î§°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Æ²¼¤µ¤ì¤ëÄ¨È³Åù¤ÎÆâÍÆ¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ¡¢Æ±ÆüÃæ¤Ë¥Á¡¼¥à³èÆ°¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òËÜ¿Í¤ØÄÌÃÎ¤·¡¢ËÜ¿Í¤â¿¼¤¤È¿¾Ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤½¤ì¤òÎ»¾µ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢J¥ê¡¼¥°µ¬Î§°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Î½èÊ¬ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¤·¼¡Âè¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
±ºÏÂ¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢¶¥µ»¤ò¹½À®¤¹¤ë°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¿³È½°÷¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥ÈÀº¿À¤ò·ç¤¯¹Ô°Ù¤ÏÅþÄìµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¿³È½ÃÄ¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë²£ÉÍFM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶â»Ò¤Ë¤ÏÊ£¿ô»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢8°Ì¤«¤é¤ÎÉâ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼êÄË¤¤ÀïÎÏÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ë¡£
±ºÏÂ¤Ï¼¡Àá¡¢25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë7°Ì¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤à¡£