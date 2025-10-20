活動を休止しているモーニング娘。’25の北川莉央さん（21）が20日、ハロー！プロジェクトの公式サイトを通じ、年内をもってグループとハロー！プロジェクトを卒業することを発表しました。

北川さんは2019年6月22日、15期メンバーとしてグループに加入。高い歌唱力をいかし活躍していました。

しかし今年4月、ハロー！プロジェクトのルールに反する事案が発覚し、本人からも活動を自粛したいと申し出があり、活動を休止していました。

今回、事務所は公式サイトで北川さんについて「年内をもって、モーニング娘。’25並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました」と報告。

「北川と話し合う中で“活動休止期間を通じてこれまでの歩みと向き合い、周囲への影響やまわりへの負担をかけぬよう、モーニング娘。のメンバーとしては区切りをつけて、新しい道へ進みたい”という本人からの意志を受け、モーニング娘。と北川本人の今後も考慮した上で今回の結論に至りました」と説明され、「これまで応援してくださった皆さまへ思いを直接お伝えしたいという本人の気持ちを受け、12月3日発売のシングル個別イベントや、卒業イベントの実施に向けて準備を進めてまいります」としています。

また、12月5日に開催される『モーニング娘。’25 コンサートツアー秋 Movin' Forward with Hope 羽賀朱音･横山玲奈 卒業スペシャル』には、出演しないということです。

■北川莉央さんのコメント全文

応援してくださる皆様へ

いつもあたたかい応援を、本当にありがとうございます。

年内をもって、モーニング娘。’25及びハロー！プロジェクトを卒業いたします。

改めましてこの度は、ファンの皆様にご心配と不快な思いをさせてしまい、

本当に申し訳ございませんでした。

この活動休止期間、自分の過去の軽率であった行動に何度も後悔をし、

このまま活動を続けていくべきか悩みました。

しかしこれ以上、

メンバーやいつも支えてくださっている多くのスタッフの皆様にかけてしまう負担の大きさを考えると、

区切りをつけ、新しい道に進むべきだと思いました。

この期間中にもファンレターを送ってくださる方、

メッセージをくださる方々に何度も助けていただきました。

その方々に向けて、直接お会いして感謝を伝えたいという気持ちがあり、

今後について話し合いを進めていく中で、個別イベント、卒業イベントを開催していただくこととなりました。

グループへの復帰を待っていてくださった方には申し訳ない気持ちでいっぱいです。

15歳で加入し、たくさんの愛をいただきながら、

数えきれないほどの素敵な経験をさせていただきました。

間違いなく、人生の宝物です。

残り僅かな期間にはなりますが、イベントを通じて直接、

この6年半分の感謝の気持ちを伝えたいと思っています。

何卒よろしくお願いいたします。

モーニング娘。’25 北川莉央