女優の賀来千香子が20日、自身のインスタグラムを更新。17日に64歳の誕生日を迎えたことを伝えた。

賀来は「こんにちは」と書き出し、「先日、DAMA Premium Vol.23（2026年2月配布・配信予定）の撮影がありました お洒落なファッション通販です」と報告。「17日のこの日、撮影終了後、スタッフの皆さんにお誕生日のお祝いをしていただきました」と明かした。

そして「このように、温かい皆さんの笑顔に包まれるような現場を、ファッション撮影、旅番組、バラエティ、そして、ドラマ、映画、舞台など、積み重ねて行けますよう、感謝しまして、頑張りたいと思います」と続け、「他にも、お祝いして下さった皆さん、本当に有難うございました」と感謝。「今週は気温が下がるようです 皆さん、体調に気を付けてお過ごし下さいね」と気づかった。

賀来は短大在学中に雑誌「JJ」のモデルとして芸能界入り。1982年にTBS系ドラマ「白き牡丹に」で女優デビューし、その後も「少女に何が起ったか」や「男女7人夏物語」などに出演。現在も第一線で活躍している。俳優の宅麻伸と94年に結婚したが、12年に離婚。俳優の賀来賢人はおい。