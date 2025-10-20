三上悠亜、大胆ビキニで美ボディ披露「女神」「曲線美がすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/20】タレントの三上悠亜が10月19日、自身のInstagramを更新。大胆なビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】三上悠亜「曲線美がすごい」トライアングルビキニ姿
三上は白いトライアングルビキニ姿の写真を5枚投稿。微笑みながら目を瞑っている姿や笑顔でピースポーズをしている姿などが写り、しなやかで美しい体のラインを披露している。
この投稿には「女神に見える」「曲線美がすごい」「魅力的」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
