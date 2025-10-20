沢尻エリカ、7年ぶり映画出演 成田凌主演「#拡散」公開決定・キャスト解禁
【モデルプレス＝2025/10/20】映画『ゴールド・ボーイ』（2024年）で製作総指揮をとった白金（KING BAI）氏が自ら企画し監督も務めた映画『#拡散』が、2026年2月27日より全国公開決定。成田凌が主演を務め、沢尻エリカが共演することがわかった。沢尻が映画に出演するのは、実に7年ぶりとなる。
【写真】沢尻エリカ、復帰後イベント初登壇
富山県でオールロケを行った本作。とある小さな町を舞台に、介護士・浅岡信治が、妻・明希をワクチン接種直後に亡くしたことから、深い喪失と疑念に苛まれていく物語となっている。医師を責め、遺影を掲げて訴え続ける彼は、「夫婦愛の象徴」として報じられる。しかし、その姿はいつしか反ワクチンの象徴として利用され、彼は孤立と狂気を深めていく。その姿は愛か狂気か。本作は観客に静かな問いを投げかける作品である。
脚本は、『僕がこの町で死んだことなんかあの人は知らない』（1998）でシナリオ作家協会主催・大伴昌司賞を受賞し脚光を集め、その後も『あゝ、荒野』（2017）、『正欲』（2023）、『アナログ』（2023）、NHKプレミアムドラマ『仮想儀礼』（2023）、『ぼくが生きてる、ふたつの世界』（2024）など数々の作品を手掛けている港岳彦氏が担当した。
主人公の信治を演じるのは、成田。本作では、妻の死により純粋な愛と狂気が混じり合う難しい役どころを熱演している。本作の出演に対して成田は、「かなりチャレンジングな企画。生活の一部となっているものの恐ろしさを改めて感じる作品だと思います」とコメントを寄せた。
成田演じる信治と同じように、自身も婚約者を医療事故で失った過去を持ち、浅岡の遺影を掲げる姿を「夫婦愛の象徴」として紹介する新聞記者・福島美波を演じるのは、沢尻。沢尻は、「なかなか踏み込んだ題材で、今の時代を象徴する作品だと思います」と語っている。（modelpress編集部）
魅力的なスタッフ、共演者。かなりチャレンジングな企画。オファーを受けていいものか、はじめは少し迷う自分もいました。ですが、脚本を読ませていただき、即決。生活の一部となっているものの恐ろしさを改めて感じる作品だと思います。富山の最高のロケーションのもと、最高のスタッフ、キャストと濃密な時間を過ごすことができました。映画『#拡散』、お楽しみに。
今回は記者役で参加しています。なかなか踏み込んだ題材で、今の時代を象徴する作品だと思います。久しぶりの映像作品で緊張もありましたが、スタッフ・キャストのみなさんに温かく迎えていただき、とても心強かったです。映画『#拡散』、ぜひご期待ください！
この映画は、反ワクチンでも推進でもありません。あの時、誰もが経験した「見えない不安」をどう受け止めるかを描いた作品です。人は時間が経つと、嫌な記憶を少しずつ忘れていきます。しかし、あの時感じた痛みや恐れをもう一度見つめ直すことも必要だと思いました。一つの悲劇を通して、人間の優しさと脆さを描きました。AI時代を迎え、音声も映像もより多くのフェイクが作られるようになるでしょう。だからこそ、自分を信じ、身近な人を大切にしながら生きることが重要になります。情報があふれる社会の中で、「何を信じるか」「どう生きるか」を考えるきっかけになれば嬉しいです。私自身も答えは分かりません。この映画を通じて、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
