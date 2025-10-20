桃井かおり、手作り創作料理が話題「発想がすごい」「ハイクオリティー」
【モデルプレス＝2025/10/20】女優の桃井かおりが10月20日、自身のInstagramを更新。手作りの創作料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】桃井かおり「発想がすごい」話題の創作料理
桃井は「茶碗蒸し蕎麦」と料理名を紹介し、おでんの出汁がきいた具材たっぷりの蕎麦を披露。「おでんの汁で花巻蕎麦しよう！としてたら片栗粉がない」「何だかんだでこうなった」と創作の過程を説明し、「今度から茶碗蒸しにも白髪ネギいれようか？」と思うほどの美味しさだったと報告した。
この投稿に、ファンからは「発想がすごい」「『何だかんだ』でこのハイクオリティー」「いつも美味しそうな料理」「食べてみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】桃井かおり「発想がすごい」話題の創作料理
◆桃井かおり、手作り創作料理「茶碗蒸し蕎麦」披露
桃井は「茶碗蒸し蕎麦」と料理名を紹介し、おでんの出汁がきいた具材たっぷりの蕎麦を披露。「おでんの汁で花巻蕎麦しよう！としてたら片栗粉がない」「何だかんだでこうなった」と創作の過程を説明し、「今度から茶碗蒸しにも白髪ネギいれようか？」と思うほどの美味しさだったと報告した。
◆桃井かおりの投稿に「発想がすごい」と反響
この投稿に、ファンからは「発想がすごい」「『何だかんだ』でこのハイクオリティー」「いつも美味しそうな料理」「食べてみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】