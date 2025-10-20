安田美沙子、お腹チラリな“勝負ウェア”でハーフマラソン出場「いざ！行ってきまーす」
タレントの安田美沙子（43）が19日、自身のインスタグラムを更新。同日に東京都内で開催された『東京レガシーハーフマラソン2025』に出走したことを報告した。
【写真】お腹チラリな“勝負ウェア”で出走前の爽やかショットを披露した安田美沙子
安田はウエストがのぞく本格的なランニングウェアにキャップ姿で、会場で爽やかな笑顔を見せるショットを投稿し、「#東京レガシーハーフマラソン いざ！行ってきまーす」とスタートを報告。
またフィニッシュ後にも続けて投稿し、「最高のレースになりました 色んな想いがいっぱいあって、なんて表現していいのかわからないのだけど。。やっぱりあのスタートに立つと毎回泣きそうになる。15,000人のランナーがワンチームになって、国立競技場というスペシャルな場所から走り続ける！その1人になれた事が幸せでした！」とメダルを手に笑顔のショットやレース中の写真や動画などをアップし、完走を報告した。
この投稿にファンからは「ナイスランです みさこさんとても素敵ですね」「美沙子さんらしいキレイなフォームで走られましたね ゆっくり休まれて下さい」「まだまだ余裕で走られてる姿が凄いですね！お疲れ様でした」「キラキラ最高の笑顔です」「継続は力なり!!美沙子さんには敵わない」「来年のハーフマラソンに向けて良い刺激を貰ったので頑張れます」「みしゃさんの笑顔を見てるとこちらも元気がもらえます！」などの声が寄せられている。
