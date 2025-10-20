“記録の女神”として知られる大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者が19日（日本時間20日）、自身のX（旧ツイッター）でドジャースにとって“不吉”なデータを紹介した。

この日、ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦が行われ、ブルージェイズがマリナーズに勝利。両チームとも3勝3敗で20日（同21日）の第7戦を迎え、勝者がワールドシリーズに進出する。

一方、ナ・リーグの優勝決定シリーズはドジャースがブルワーズに4連勝でスイープ突破した。

サラ・ラングス記者は「1つのリーグ優勝決定シリーズがスイープで決着し、もう一方が7試合までもつれたシーズン」と今回のようにリーグ優勝決定シリーズで片方のリーグは全勝突破、もう片方のリーグが最終の第7戦までもつれた場合のワールドシリーズでの過去の戦績を紹介した。

リーグ優勝決定シリーズが7戦4勝制となった1985年以降、1988年、2006年、2007年、2012年と今回のようなケースは過去4度あるという。そして、4度はいずれも7試合までもつれ込んだリーグ優勝決定シリーズを制したチームがワールドシリーズでも勢いそのままに優勝しているという。

ドジャースは不吉なデータを覆すことはできるのか。ワールドシリーズは24日（同25日）に幕を開ける。