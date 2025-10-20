韓国のソーシャルメディアコンテンツの音楽ブランド「ｄｉｎｇｏ ｍｕｓｉｃ」が１８日、ソウルの蚕室（チャムシル）室内体育館でコンサートを開催。オープニング映像で、４人組男性グループ・ＨＩＧＨＬＩＧＨＴの紹介時に、メンバーのユン・ドゥジュンではなく、グループを脱退したヨン・ジュンヒョンのいる団体写真を使用し、これを謝罪した。

ジュンヒョンは２０１９年、韓国芸能界を震撼（しんかん）させた「バーニング・サン事件」で、違法なわいせつ物を拡散したグループチャットに参加していた疑惑が浮上。「その事実はない」と否定したが、後日別の違法わいせつ物を見て不適切な言動をしたことを認め、ＨＩＧＨＬＩＧＨＴを脱退したという経歴を持つメンバーであったため、ファンをより激怒させる事態へと発展した。

ｄｉｎｇｏ ｍｕｓｉｃは公演同日、公式ＳＮＳを通して「ＨＩＧＨＬＩＧＨＴの出演ラインアップを紹介する中で、すでにチームを脱退したメンバーが含まれたイメージを公開するというトラブルが発生した」「これは、公演制作を総括しているｄｉｎｇｏ ｍｕｓｉｃの完全なるミスであり、事前に十分なチェックを経ずして映像を送出してしまい、深くお詫び申し上げる」と謝罪。

そして「ＨＩＧＨＬＩＧＨＴのメンバーと所属事務所、ファンの皆さんを傷つけてしまい、心より謝罪したい」「どんな事情であれ、われわれが責任から免れないことを理解している」「今回の事態を重く受け止め、今後同じようなことが起きないよう全ての制作過程において、アーティストに関する資料の確認および、承認手続きを強化する所存だ」とした。