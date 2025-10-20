秋に行きたい「茨城県の穴場秘境」ランキング！ 2位「袋田の滝」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
木々が色づき、空気が澄み渡る秋は、静かな自然に心を向けたくなる季節です。観光地の喧騒を離れ、知る人ぞ知る場所を訪れると、その土地ならではの風景や物語に出会えます。普段の旅では味わえない感動が、思いがけない場所で待っているかもしれません。
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。その中から、秋に行きたい「茨城県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「秋には周囲の山々が色づき、滝の白い流れと紅葉の赤・黄・橙が織りなす絶景が楽しめ、特に滝の四段構造が紅葉に包まれる様子は、まるで絵画のような美しさだから」（50代男性／東京都）、「橋を渡りながらの景色が最高すぎるし、写真映えする。川と紅葉は目の保養すぎるから」（20代女性／栃木県 ）、「観瀑トンネルや滝見台が整備されており、雨や寒さを気にせず鑑賞可能です。迫力ある滝の流れと紅葉の景観を両方楽しめる点が魅力」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
回答者からは「汐見滝吊り橋を渡りながら、紅葉のトンネルを体感してみたい」（40代女性／愛知県）、「花貫渓谷は吊り橋からの紅葉が有名ですが、観光地化しすぎておらず、自然のままの美しさが残る茨城の穴場です」（30代女性／大阪府）、「吊り橋から眺める紅葉が絶景で、渓谷沿いの遊歩道も整備されていて秋の散策にぴったりだから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
2位：袋田の滝／46票日本三名瀑の一つに数えられ、高さ120メートル、幅73メートルを誇る雄大な滝です。四季折々の景観が楽しめますが、特に秋の紅葉に包まれた姿は格別。滝の流れを「四度の滝」とも呼ばれるように、四段に分けて落ちる水の様子と、周囲の深い山々とのコントラストは圧巻で、茨城の自然美を象徴するスポットです。
1位：花貫渓谷／56票茨城県高萩市に位置し、美しい渓流と豊かな自然が魅力の渓谷です。特に秋になると、渓谷にかかる汐見滝吊り橋から見る、紅葉が織りなす壮大な景観は多くの人々を魅了します。吊り橋の眼下には清らかな水が流れ、赤や黄色に染まった木々が水面に映り込む様子は、まさに秘境の名にふさわしい絶景です。
