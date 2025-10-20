21ºÐ·ëº§¢ª27ºÐ¥·¥ó¥Þ¥Þ à100²¯±ß¥®¥ã¥ëá40ºÐ¥â¥Ç¥ëàºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¸ø³«¡ªÂ©»Ò¤â¶î¤±¤Ä¤±¡Ä¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¼Ì¿¿Á´ÉôÁÇÅ¨¡ª¡×¤ÎÀ¼
Â©»Ò¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¡Ä
¡¡à100²¯±ß¥®¥ã¥ëá¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·àºÇ¿·»Ñá¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´ñÀ×Åª¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¿Â©»Ò¤â°ì½ï¤ËÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î±×¼ã¤Ä¤Ï゙¤µ(40)¡£
¡¡¡Ö°ì²ó¿²¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤éÌëÃæ¤Þ¤¿µ¯¤¤Æ¤¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡ØÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅÏ¤»¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¡¢¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢Â©»Ò¤È¤ÎÃÂÀ¸Æü¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÆü¤ËÆü¤Ë¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Æ¤Û¤ó¤È¿ä¤»¤ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö40ºÐ⁈¡×¡Ö¥®¥ã¥ë»þÂå¤«¤é±Ê±ó¤ËÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö°é¤ÆÊý¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤Ê¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼Ì¿¿Á´ÉôÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¿ÈÄ¹Ä¶¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡±×¼ã¤Ï17ºÐ¤Ç»¨»ï¡ÖPopteen¡×(³ÑÀî½Õ¼ù»öÌ³½ê)¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¼«¿È¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿Éþ¤Ê¤É¤¬Çä¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¡£¤½¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤«¤éà100²¯±ß¥®¥ã¥ëá¤Î°ÛÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2007Ç¯¤Ë·ëº§¤·ÍâÇ¯ÃË»ù¤ò½Ð»º¡¢13Ç¯¤Ë¥Ö¥í¥°¤ÇÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£