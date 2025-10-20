¡ÖÂç¹¥¤»ÐËå¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×ÆüÍË·à¾ì¤Çà°½Ìî¹ä¤ÎÌ¼¤¿¤Áá¤ÎºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤ä¤Ð¤¤µã¤¯¡×
¡ÖËå¡×½Ð±é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò´Ñ·à¤·¤Æ¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î°ð³ÀÍèÀô¡Ê¤¤¤Ê¤¬¤¤¯¤ë¤ß¡¦14¡Ë¤¬¥É¥é¥Þ¤Ç»ÐËå¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿»ÒÌò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤Î´Ñ·à¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÆü¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿!¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¥é¥Ê¤Á¤ã¤ó¡¡¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ÆÉ½¾ð¤â»ÅÁð¤â¥¢¡¼¥Ë¥ã¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢°ð³À¤ÎËå¤ò±é¤¸¤¿»ÒÌò¡¦ÀôÃ«À±Æà¡Ê¤¤¤º¤¿¤Ë¤é¤Ê¡¦8¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¡ô¿ä¤·³è¡×¡Ö¡ô¥é¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥¯¥¹¥¿GET¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂç¹¥¤»ÐËå¤À¡Á¡×¡Ö¤é¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î°¦¤¬¤Û¤ó¤È¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤ì¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡Á¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤µã¤¯¡×¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°ð³À¤ÈÀôÃ«¤Ï2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¡×(TBS¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¼ç±é¡¦°½Ìî¹ä¤¬±é¤¸¤ë¿·Ä®Î¼ÂÀÏº¤ÎÄ¹½÷¡¦Àô¼Â¡¢¼¡½÷¡¦ÌÀ¼Ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£