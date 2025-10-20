¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ä¡×Ä¶¹â³ØÎò¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤È33ºÐ½÷Í¥àÆ¬Ç¾¥¨¥ê¡¼¥Èº§á¤Ë¡ÖËâË¡»È¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¤Í¡×¡ÖMENSAÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¥È¥ë¥³¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä·¦¿¿Íý¥Á¥ã¥«¥í¡¼¥º
¡¡½÷Í¥¤Î·¦¿¿Íý¥Á¥ã¥«¥í¡¼¥º¡Ê¤¯¤Ü¤Þ¤ê¡¦¤Á¤ã¤«¤í¡¼¤º¡¢33¡Ë¤¬X¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎºÍÆ£Âç²ê¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤¤¤¬¡Ë=µÜºê¸©½Ð¿È¡£2¿Í¤Ï¤È¤â¤ËÁ´¿Í¸ý¤ÎIQ¾å°Ì2¡ó¤À¤±¤¬Æþ²ñ¤Ç¤¤ë¡ÖMENSA¡×¤Î²ñ°÷Æ±»Î¡£·¦¤Ï¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¡¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡àÆ¬Ç¾¥¨¥ê¡¼¥Èº§á¤ËSNS¤Ë¤Ï¡ÖËâË¡»È¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¤Í¡×¡ÖÃÎÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡ÖMENSAÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡·¦¤Ï¥È¥ë¥³¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¡£ÆüËÜÂç³Øéº½Ñ³ØÉôºß³ØÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÆü·Ý¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÇÁí¹ç2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸åÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖPON!¡×(2010¡Á18Ç¯)¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡¡°ìÊý¤ÎºÍÆ£¤ÏµþÅÔÂç³ØÂ´¤ÎÄ¶¹â³ØÎò¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡£2021Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£