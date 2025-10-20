¸µ¡¦¿ÀÅªÈþ¾¯½÷¤Î25ºÐ½÷Í¥à¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥¦¥§¥¢á»Ñ¤Ë¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¥ì¥«¥ï¤À¤è¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤«¤Ä¤Æà¿ÀÅªÈþ¾¯½÷á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¼ã¼ê½÷Í¥¤¬¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥¦¥§¥¢¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¡Á¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê(25)¡£
¡¡ºÙ¤¤µÓ¤òÁÈ¤ó¤À¥Ý¡¼¥º¤ò¶À¤Ë±Ç¤·¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥¡¥ó¤¬¸Î¾ã¤·²Æ¤Î¼Ì¿¿¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¹õÌÚ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÉü¸µ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç½ù¡¹¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¼¡¢µ¨Àá°ã¤¦¤±¤É¤´¤á¤ó¤Ê¤»¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¡Ö¥¥ì¥«¥ï¤À¤è¡×¡Ö¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ÇÃÃ¤¨¤¿¥é¥¤¥ó¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹õÌÚ¤Ï2019Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ö¿ÀÅªÈþ¾¯½÷ ¥¹¥Ô/¥µ¥ó ¥°¥é¥Ó¥¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×(¾®³Ø´Û)¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£20Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óZ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ÎÂâ°÷¥ª¥ª¥¿¥æ¥«Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£21Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×(TBS)¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£