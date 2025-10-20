寺島しのぶ長男・尾上眞秀、斎藤工との仲良し2ショットに反響「素敵なお写真」「良い絵ですね」 初出演映画『港のひかり』で共演
俳優・寺島しのぶ（52）とフランス人クリエイティブディレクターのローラン・グナシア氏の長男で、歌舞伎役者の尾上眞秀（13）が18日、インスタグラムを更新。自身が映画初出演となる『港のひかり』（11月14日公開）で共演する俳優・斎藤工（44）と舞台あいさつでの“仲良し”2ショットを披露した。
【写真】「良い絵ですね」映画の舞台あいさつで2ショットを披露した尾上眞秀＆斎藤工
尾上は眞栄田郷敦（25）演じる幸太の少年期役を演じる。投稿では「港のひかり 舞台挨拶 in Noto」とのコメントともに、黒のスーツ姿で斎藤から肩に手を添えられる2ショット写真をアップした。
この投稿にファンからは「素敵なお写真ありがとうございます」「試写会で拝見しました 俳優さん全員素晴らしかったです♪」「良い絵ですね」「眞秀くん！ひとりで！大きくなっているのですね！」などの声が寄せられている。
