お笑いタレント伊集院光（57）が20日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ゲストの新人男性5人組アイドルグループ「KEY TO LIT（キテレツ）」の猪狩蒼弥から誕生日プレゼントでサングラスをもらい、ごきげんな気持ちで番組放送中もかけたままで過ごした。

もともと猪狩は伊集院のラジオリスナーで「おそらく伊集院さんはこういうのが必要なんじゃないかな、と思って…」と準備してきたと、11月7日の誕生日を前にプレゼントを購入してきたと明かされ、伊集院は「えっ、おおおおお、おれぇ〜」。誕生日プレゼントを用意してもらっていたことに驚きの表情を見せ、思わずイスから立ち上がった。猪狩から「ちょっと早いんですけど」と、白い手提げの紙袋を差し出されると、「なに？ なに？」とはずんだ声で紙袋から白い箱を取り出した。その箱の中のメガネケースを開くとサングラスが。すぐさま「ほぼかけたことがない」といいながらサングラスをかけて「スゴいのがオレ、ここのサイズが合うことがあまりない…完ぺき」と猪狩のチョイスを絶賛した。

猪狩からも「今、若者の間で流行ってるジェントルモンスターってブランドで…あっ、カッコイイ」とほめられ、「何がうれしいか、って言ったら、自分が手を出さないもので、初めてかけて、みんながいいじゃん、って…パーフェクト、ありがとう」と猪狩に親指を突き出すサムアップポーズを送り喜んだ。

この直後に猪狩がグループメンバーの紹介ラップをノリ良く披露。客席も盛り上がって、MCハライチ澤部佑をオマケで紹介するアドリブも入れていた。サングラスをかけたままの伊集院は大物音楽プロデューサーような雰囲気をかもし出していた。澤部から猪狩のラップの評価を求められて「やっぱ、バイブスを感じたね」とコメント。スタジオは笑いに包まれた。