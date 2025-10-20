SNS上のルール違反の投稿で今年4月から活動を自粛していたモーニング娘。'25の北川莉央（21）が、年内をもってグループとハロー！プジェクトを卒業することになり20日、所属事務所の公式サイトで発表された。

事務所では「現在活動を休止しているメンバーの北川莉央は、年内をもって、モーニング娘。'25並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました」と報告。

また「北川と話し合う中で『活動休止期間を通じてこれまでの歩みと向き合い、周囲への影響やまわりへの負担をかけぬよう、モーニング娘。のメンバーとしては区切りをつけて、新しい道へ進みたい』という本人からの意志を受け、モーニング娘。と北川本人の今後も考慮した上で今回の結論に至りました」と説明している。

ファンへの思いを直接伝えたいという北川の意向を受け、「12月3日発売のシングル個別イベントや、卒業イベントの実施に向けて準備を進めてまいります」としている。

北川は先ごろ、9月にスタートした秋ツアーの出演見合わせを発表したばかり。12月5日に開催される「モーニング娘。'25コンサートツアー秋Movin' Forward with Hope 羽賀朱音・横山玲奈卒業スペシャル」は出演しない。

北川は19年6月からクループに加入し活動していた。

北川のコメントは以下の通り。

◆北川莉央コメント

応援してくださる皆様へ

いつもあたたかい応援を、本当にありがとうございます。年内をもって、モーニング娘。'25及びハロー！プロジェクトを卒業いたします。改めましてこの度は、ファンの皆様にご心配と不快な思いをさせてしまい、本当に申し訳ございませんでした。

この活動休止期間、自分の過去の軽率であった行動に何度も後悔をし、このまま活動を続けていくべきか悩みました。しかしこれ以上、メンバーやいつも支えてくださっている多くのスタッフの皆様にかけてしまう負担の大きさを考えると、区切りをつけ、新しい道に進むべきだと思いました。

この期間中にもファンレターを送ってくださる方、メッセージをくださる方々に何度も助けていただきました。その方々に向けて、直接お会いして感謝を伝えたいという気持ちがあり、今後について話し合いを進めていく中で、個別イベント、卒業イベントを開催していただくこととなりました。グループへの復帰を待っていてくださった方には申し訳ない気持ちでいっぱいです。

15歳で加入し、たくさんの愛をいただきながら、数えきれないほどの素敵な経験をさせていただきました。間違いなく、人生の宝物です。残り僅かな期間にはなりますが、イベントを通じて直接、この6年半分の感謝の気持ちを伝えたいと思っています。何卒よろしくお願いいたします。