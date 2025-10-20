２０日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）がこの日、自民党と連立政権の樹立で合意する方針を明らかにしたことを報じた。

吉村氏は午後６時から自民・高市早苗総裁と会談して正式合意し、連立政権の合意書に署名する。このため、２１日にも実施される首相指名選挙で、高市氏が首相に選ばれるのは確実な情勢となった。

この日の番組には、上京直前の吉村氏がスタジオ生出演。冒頭、連立の絶対条件として自民に要求した議員定数の削減についてＭＣの宮根誠司氏に「議員定数の１割、およそ５０人ですか。これを減らすことを高市さんもＯＫしたわけですね？」と聞かれると「ＯＫしました。むちゃくちゃ難しい覚悟だったと思いますよ」と即答した。

さらに「我々としては議員定数の１割削減は絶対だと（言って）、高市さんもこれは約束すると言いましたから。（合意書に）書いてあることも確認しました。『衆議院で１割（削減を）臨時国会で』と。１割って、めちゃくちゃ多い数字で、これを高市さんが判断したというのは改革を本気でやっていこうという思いだし…。これをやって、グイッと道を開くようにしないと」と合意内容も明らかにした。