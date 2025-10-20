10月20日(月) 寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と自民党と日本維新の会の連立政権について意見を交わした。

良いか悪いか賛否が分かれている

寺島「日本維新の会は昨日の常任役員会で、自民党との連立政権樹立に関する判断を吉村代表、藤田共同代表に一任すると決めました。今日の午後に国会内で緊急役員会と両院議員総会を開催し、党内の意見を踏まえて方針を正式決定します。藤田共同代表は「信頼関係は相当深まった上で明日を迎えられる」と強調。吉村代表は今日、自民党高市総裁と連立政権合意書に署名します。自民党との連立政権樹立に向けた維新の動きですが、これは上念さん、どうご覧になっていますか？」

上念「もうこれは、今日、政策協定成立して、明日から高市政権スタートということになるんじゃないかなと。まあ、来週トランプさんも来ますしね。そういうのも含めて準備は進んでるのかなと思いますね」

寺島「共同通信によると、連立政権では維新は入閣はせず、当面は閣外協力するといいます。総理補佐官として遠藤隆国対委員長を起用する案が浮上しているといいます。維新、当面、閣外協力、大臣には誰もならず。これはどのように受け止めていらっしゃいます？」

上念「これ、内部事情的に大阪維新が反対したという話も来てるんですけど、良いか悪いか結構、賛否が分かれているところで。責任持てよという人もいるし。私も最初そう思ったんですけど、でもこれ入ると多分、取り込まれるなみたいな。自民党の総裁選でもあるじゃないですか、総裁選で対立した人をあえて閣内に入れることによって自分と違うことを言わせない、みたいなね。のがあるので、維新としては12項目を絶対やってもらわないと困るので、それをちゃんと履行して信頼関係ができたところで閣僚を出す、でも悪くないのかなと。これは、こういうのに詳しいSAKISIRUの新田さんも言ってたんですけどね。あんまり閣内に行って取り込まれない方がいいかもしれないっていう考え方もあると言うことなんで、これ何とも言えないですね」