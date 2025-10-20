小倉優子「小骨を全て抜いて」秋刀魚料理公開「尊敬する」「お店のクオリティ」の声
【モデルプレス＝2025/10/20】タレントの小倉優子が10月19日、自身のInstagramを更新。秋の食材を使った料理を披露した。
【写真】小倉優子「すごすぎる」本格的な秋刀魚料理
小倉は「秋刀魚の小骨が気になって、なかなか食卓に出せないでいました！なので、三枚おろしにして小骨を全て抜いて、そこから焼いた秋刀魚を混ぜご飯にしました」と手間暇かけた秋刀魚の混ぜご飯の写真を紹介。土鍋の中にはたくさんの秋刀魚が敷き詰められ、すだち、ねぎ、ごまなどが乗せられ彩りも美しいものとなっている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「お子さん大喜びですね」「小骨全部取るってすごすぎる」「お店のクオリティ」「尊敬する」などと反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
