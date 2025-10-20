【ユーロ圏】

ユーロ圏経常収支（8月）17:00

予想 N/A 前回 277.0億ユーロ（季調済)



ユーロ圏建設業生産高（8月）18:00

予想 N/A 前回 0.5%（前月比)

予想 N/A 前回 3.2%（前年比)



【香港】

雇用統計（9月）17:30

予想 N/A 前回 3.7%（失業率)



【カナダ】

鉱工業製品価格（9月）21:30

予想 N/A 前回 0.5%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 N/A 前回 -0.6%（原材料価格指数・前月比)



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更されることがあります。

