これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ユーロ圏経常収支（8月）17:00
予想 N/A 前回 277.0億ユーロ（季調済)
ユーロ圏建設業生産高（8月）18:00
予想 N/A 前回 0.5%（前月比)
予想 N/A 前回 3.2%（前年比)
【香港】
雇用統計（9月）17:30
予想 N/A 前回 3.7%（失業率)
【カナダ】
鉱工業製品価格（9月）21:30
予想 N/A 前回 0.5%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 -0.6%（原材料価格指数・前月比)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
