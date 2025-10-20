【ユーロ圏】
ユーロ圏経常収支（8月）17:00
予想　N/A　前回　277.0億ユーロ（季調済)

ユーロ圏建設業生産高（8月）18:00
予想　N/A　前回　0.5%（前月比)
予想　N/A　前回　3.2%（前年比)

【香港】
雇用統計（9月）17:30
予想　N/A　前回　3.7%（失業率)

【カナダ】
鉱工業製品価格（9月）21:30
予想　N/A　前回　0.5%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　N/A　前回　-0.6%（原材料価格指数・前月比)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。