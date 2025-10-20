テクニカルポイント　ユーロドル、方向性希薄、雲からの抜け出し待ちに

1.1816　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1746　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1731　一目均衡表・基準線
1.1686　一目均衡表・雲（上限）
1.1685　21日移動平均
1.1665　現値
1.1651　100日移動平均
1.1635　一目均衡表・転換線
1.1630　10日移動平均
1.1591　一目均衡表・雲（下限）
1.1554　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1514　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1263　200日移動平均

　ユーロドルの短期的な方向性は明確ではない状況。ＲＳＩ（１４日）は４８．７と、ほぼ売りバイアスを解消している。一目均衡表の雲が１．１５９１から１．１６８６までの範囲に広がっており、目先の上下ポイントとなっている。雲のなかには大方の主要なテクニカルポイントが含まれている。雲からの抜け出し待ちとなっている。