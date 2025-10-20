テクニカルポイント ユーロドル、方向性希薄、雲からの抜け出し待ちに
1.1816 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1746 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1731 一目均衡表・基準線
1.1686 一目均衡表・雲（上限）
1.1685 21日移動平均
1.1665 現値
1.1651 100日移動平均
1.1635 一目均衡表・転換線
1.1630 10日移動平均
1.1591 一目均衡表・雲（下限）
1.1554 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.1514 エンベロープ1%下限（10日間）
1.1263 200日移動平均
ユーロドルの短期的な方向性は明確ではない状況。ＲＳＩ（１４日）は４８．７と、ほぼ売りバイアスを解消している。一目均衡表の雲が１．１５９１から１．１６８６までの範囲に広がっており、目先の上下ポイントとなっている。雲のなかには大方の主要なテクニカルポイントが含まれている。雲からの抜け出し待ちとなっている。
