ドル円１５０．６５近辺、ユーロドル１．１６６０近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は150.65近辺、ユーロドルは1.1660近辺での推移。ドル円は東京朝方の150.38付近を安値に、一気に150.80付近へと買われてスタートした。自民と維新の連立合意近しとの報道に市場は「高市トレード」の動きで反応した。その後も日経平均の大幅高とともに買われ、高値を151.20付近まで伸ばした。しかし、その後は売りに押し戻されて再び150円台後半で推移している。高市トレードが織り込み済みとの見方や、タカ派で知られる高田日銀審議委員の利上げの向けた発言などが指摘されている。ほぼ、上に往って来いの相場展開となっている。



ユーロドルは1.1652から1.1676までの狭いレンジ取引となっている。週末にフランスの格下げ報道があったが、特段の反応は示していない。このあとのロンドン・欧州市場での仏債券動向を確認しておきたい。



USD/JPY150.65 EUR/USD 1.1661

