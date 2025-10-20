◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

山本由伸投手がワールドシリーズ進出決定の集合写真で大谷翔平選手の横で笑顔を浮かべました。

ドジャースはブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズを4連勝で勝ち上がり世界一連覇に向け進んでいきます。山本投手も第2戦で9回、3安打、7奪三振、1失点。メジャー全体8年ぶり、日本人選手初のポストシーズン初完投を達成しシリーズ突破に大きく貢献しました。

グラウンドでは記念Tシャツに身を包んだ選手やスタッフが記念写真を撮影。センターから左よりに立った状態で位置どると大谷翔平選手とミゲル・ロハス選手にはさまれ、指でリーグトップの“1”を作り笑顔を浮かべました。

山本投手と集合写真といえば、地区シリーズ進出時には1番後方に立っていたため、長身の外国人選手らに埋もれてしまい、必死につまさき立ちをして対応していました。リーグ優勝決定シリーズ進出時はその反省を活かし、前列を死守。しゃがんで写った山本投手はしっかりとカメラに納まりました。

この状況を知っているファンたちは「集合写真で山本さんがちゃんと写ってるか探しちゃった」「今回の集合写真は真ん中の辺にいるwwwwww 可愛いい」と立ち位置を気にしていました。